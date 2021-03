“¿Mira lo que te perdiste Remix?”: Mensaje de Luli a Paloma Mami enciende las redes

La modelo Nicole Moreno no deja de sorprender y esta vez lo hizo en la cuenta de Instagram de la cantante Paloma Mami.

Es que esta última se encuentra promocionando su último disco y en este contexto subió una sensual fotografía a su red social donde escribió: “No es que sea mala, soy Escorpio”.

Tras ello, “Luli” comentó la publicación ocasionando decenas de mensajes y “me gustas”. Incluso los seguidores de Mami pidieron una colaboración, en especial por una canción que Nicole Moreno cantó hace ya 10 años en un programa de televisión, “Mira lo que te perdiste”.

“Que minaaaaaaa 👏 Te pasaste.com”, escribió Luli recibiendo al menos 500 likes de los seguidores de Mami.

“Colaboración”, “Collab?”, “¿Mira lo que te perdiste Remix?”, empezaron a decir sus seguidores. Mientras, algunos se preguntaban si Luli canta.

Al respecto, Luli compartió el video de su canción y escribió en su Instagram: “A 10 años 🎤 de esta canción 🎶 Mira lo que te perdiste! No puedo no subir este video! Primero porque me traen lindos recuerdos 🙈 Segundo ustedes me lo han etiquetado bastante y claro que no lo puedo dejar pasar ❤💯 Gracias por tanto Amor y cariño 🙌🏾. Los adoro 💕”.

A continuación puedes ver el video en cuestión y el registro de Paloma Mami.