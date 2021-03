“No tengo ese amor acérrimo por la vida, yo ya creo que cumplí”: Iván Arenas reflexionó tras sufrir cuatro infartos y padecer cáncer

Durante la jornada de ayer, en una nueva semana de conversaciones, emociones y confesiones, Martín Cárcamo se trasladó hasta Rapel para visitar la casa de uno de los personajes más reconocidos de la televisión chilena, Iván Arenas, más conocido como el Profesor Rossa.

Fue en este episodio donde Arenas abordó los cuatro infartos que ha tenido y el cáncer que lo aqueja. Sobre esto, el comediante indicó que actualmente se siente “bien”, a pesar de indicar que “no sé si la gente debe saber pero en mi vida he tenido cuatro infartos. Mi primer infarto debe de haber sido como a los 17 años, quizás 20. Fue motivo del colesterol y los triglicéridos, no me cuidaba y era muy bueno para el pernil, el arrollado, el pollito con la cascarita“, dijo.

En este sentido, aseguró que el cuarto infarto fue más complicado, ya que se encontraba solo, momento en cual llamó a una ambulancia que lo trasladó a la clínica. Con humor, contó que le pasaron cosas increíbles dentro de la ambulancia, desde que se le acercó uno de los funcionarios para pedirle una selfie hasta que uno de ellos le pidió un saludo para una alianza de un colegio. Se sacó las fotos y mandó el saludo.

Sobre el cáncer, Iván señaló que “el cáncer que tengo me lo descubrieron de suerte, yo creo que toda mi vida he tenido mucha suerte. Mi vida es un azar, yo nunca he planificado nada, yo vivo el día a día, me carga eso de planificar, voy viviendo”.

Además, reveló que que antes de llegar a Santiago pasó a Requínoa, a ver a un amigo. Fue en ese lugar donde se empezó a sentir mal, la vista se le empezó a nublar como nunca antes. Antes de subirse a la camioneta se desmayó, por primera vez en su vida. Dijo que su amigo se fue a toda velocidad a Rancagua, donde lo estabilizaron y le dijeron que había tenido una baja de presión.

Al día siguiente tras unos exámenes, le dijeron que tenía cáncer. “Chucha que raro, porque yo soy Géminis”, le dijo al médico. Tras las bromas le preguntó qué tan grave era y cuánto tiempo le quedaba de vida. Le dijeron que el cáncer era nuevo y que había que operar. Le sacaron 40 centímetros de colon y el comediante precisó que nunca sintió dolor u otro síntoma aparte del desmayo.

“¿Son 4 infartos y un cáncer, ha cambiado algo en ti o sigues viviendo la vida igual?”, le consultó Cárcamo. Ante esto, Arenas respondió que “igual. La verdad no veo por qué tengo que hacer cambios. Siempre he considerado que no hago cagadas como comer o tomar de manera exagerada. Yo donde la cag… es el cigarro y lo reconocí delante de todo el mundo. El médico me dijo que lo dejara y le dije que no iba a dejar de fumar”.

“Yo voy a vivir la vida tal cual y no me las quiero dar de choro, de soberbio, de sobrado, ni de nada porque es estúpido y me van a considerar que soy estúpido (…) pero ya tengo 69 años. ¿Porque me voy a restringir en algo? Si duro un año más, feliz“, manifestó.

“No tengo tampoco ese amor acérrimo por la vida, yo ya creo que cumplí. Qué más lujo de haber educado durante 30 años con programas como Profesor Rossa, Maravillozoo, Sábado Gigantes Internacional, La Ley de la Selva, Entretemundo, muchos más. En donde enseñaba, enseñaba, enseñaba y, de un día para otro, termino contando chistes sin censura”, declaró.