“A mí me tocó verlo morir aquí”: El doctor que remeció a todos con su fuerte relato sobre el fallecimiento de Tomás Vidiella

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, se vivió un emotivo momento protagonizado por Glenn Hernández, doctor de la Universidad Católica, quien abordó la pandemia de Covid-19 que afecta al país.

“Somos como la división de un ejercito sitiado, en que nos llegan decretos que tenemos que aplicar la cobertura y no tenemos ningún recursos para eso. Estamos yendo a la zona de sacrificio todos, especialmente los personales más vulnerables como los Tens, las enfermeras. Y cuando miramos por la ventana vemos que todo el mundo vive una vida feliz y tranquila (…) O sea, nivelemos la cancha, transformemos esto en una batalla de verdad y así vamos a estar todos más tranquilos”, comenzó reflexionando el médico.

A esto añadió que “ahora, cuando se está muriendo un chileno cada 15 minutos, ahora pueden decir la fatiga pandémica, el daño psicológico, que era importante que los niños vieran a sus compañeros. Todo eso es cierto, pero aquí no hay un mundo perfecto. Acá estamos en una guerra, esto si que es una guerra, no es la guerra del estallido, esta es una guerra de verdad, donde se está muriendo gente“, expresó.

Fue en este momento cuando el profesional realizó una inesperada confesión, sobre el día en que falleció el destacado actor nacional Tomás Vidiella.

“A mí me tocó verlo morir aquí, frente a mí“, expresó Hernández durante su intervención. “Yo a cada chileno que nos tocó ver morir es un dolor tremendo. El otro día falleció una paciente que nosotros quisimos mucho, estuvo dos meses con nosotros. Nosotros hicimos un minuto de silencio por ella. Todos lloramos e hicimos un minuto de silencio”, complementó.

Finalmente aseguró que “el paciente Covid se muere solo y lo tienen que enterrar solo, tiene restricciones funerarias. La humanidad, fuera del ambiente nuestro, no la he visto. He visto decretos, pero dónde está una palabra de cariño a los funcionarios. Algo a los que han fallecido. Siento una decepción profunda del manejo humano de todo esto”, cerró.