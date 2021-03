Marcelo Ríos arremetió contra Guarello: lo tildó de “mentiroso” y “copia de Bonvallet”

Hace unos días el ex número 1 Marcelo Ríos se encontró en la palestra tras participar en el programa “De tú a tú”, el cual es conducido por Martín Cárcamo, en donde entregó detalles de su vida.

No obstante ahora el extenista volvió a generar polémica a través de las redes sociales, luego de que publicara una fotografía del periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello, el cual se vio acompañado de un duro texto.

“Como un hueon puede tener tanta cara de odio, y con esa cara le tirastes los cagados a la mujer de Bonvallet, teni cero códigos, para aclararte no he leído ningún libro tuyo y no lo haré”, partió señalando el “Chino” Ríos.

Luego continuó: “Ayer para explicárte ya que nuevamente tu fin en tu vida es hacer mierda a la gente exitosa, porque la envidia no te deja hacer otra cosa, hable sobre lo mentiroso que eres en pantalla, solo para mantenerte en un programa de mierda ya que tu cabeza no te da para algo mejor por que es lo mas cómodo”.

Por último expresó: “Desde que empecé a escuchar de ti y tratar de ser una copia de Bonvallet , lo único es hacer mierda pero la gente no es tonta y saben que no te da para más”.

Recordemos que el día de ayer se gestó un altercado luego de que Marcelo criticara al comunicador por el adelanto de su libro “País barrabrava”, en donde señaló que el periodista era una “mentira”.

“¿Recién te das cuenta que este tipo es una mentira, que inventa para poder seguir comiendo, que la envidia a la gente exitoso no lo deja vivir?”, sostuvo en la oportunidad.

Aquí puedes ver la publicación de Marcelo Ríos, que incluso contó con un like de Arturo Vidal: