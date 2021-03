Quadman: el músico chileno que creó un personaje al estilo de Daft Punk y que empieza a llamar la atención desde Europa

Sebastián Olavarría es chileno, tiene 36 años y hace tres que vive en Madrid. Desde la capital de España ha potenciado el personaje con el que desde hace un tiempo entró en el mundo de la música, Quadman. El mismo con el cual este viernes 2 de abril lanzará su tercer álbum de estudio, “Emotions”.

Quadman es un personaje que le implica a su autor andar con unas particulares gafas y un estilo incógnito, al estilo de los recientemente disueltos Daft Punk.

“Quadman nace como un proyecto multigénero musicalmente hablando y al crearlo como personaje, también creé un mundo visual inspirado en la distopía, el synthwave y cyberpunk y películas como Blade Runner. Me compré unos anteojos led programables y le di a Quadman su estampa original”, cuenta Olavarría a RadioAgricultura.cl desde el Viejo Continente.

A lo anterior agrega que “el concepto de Quadman es de un vigilante nocturno que ronda las calles por la noche en su moto haciendo justicia”, poniendo énfasis en que “Quadman es un productor musical y DJ”.

Específicamente, ¿cómo es que llegas a crear a Quadman y qué balances haces de este “personaje musical”?

-Quadman nace por la necesidad de destacar en una industria ultra competitiva, donde es necesario tener un proyecto atractivo y una propuesta visual que agregue valor a potenciales shows en vivo. Yo empecé en esto con la idea de hacer shows como DJ. Mi álbum debut, “The night”, es música electrónica Nu-disco y el segundo también es electrónico, pero más inclinado al house y al minimal (“Motion picture”). Un día me imaginé tocando en vivo en un club y pensé: “Dejando la música de lado, ¿cómo puedo hacer que la gente se acuerde de esa noche y del DJ que tocaba en vez de ser uno más del montón?”. Ahí fue cuando decidí crear a Quadman, acompañándolo de un mundo visual inspirado en la distopía y películas como Blade Runner y en géneros de ciencia ficción como el cyberpunk. Creo que la propuesta ha tenido buenos resultados. Recibo mucho cariño de mis fans y mucha gente me pregunta si vendo los anteojos o “merchandising” como poleras o ropa en general. Lo he pensado y tengo planeado hacerlo dentro de algún tiempo.

Desde las inspiraciones del living de su casa hasta trabajar para Cris Cab

El personaje musical de Sebastián puede ser encontrado en todas las redes sociales (Instagram @quadman_official / Facebook quadmanofficial / YouTube quadman official) y llegó a apropiarse de la vida de este chileno luego de que desde pequeño sintiera un gran nexo con la música.

“Desde chico, en los años 80 y 90, mi papá ponía sus vinilos en el living y lo que se escuchaba eran artistas como Supertramp, Dave Grusin, Larry Carlton, Eric Bikales, Vangelis, Michael Jackson, Prince y mucho jazz y new age. Toda esa música y esos acordes se quedaron grabados en mi cabeza. A los siete años empecé con clases de piano clásico y dejé las clases en mi adolescencia ya que me incliné más por la música contemporánea que la clásica. Alrededor de los 21 años de edad las retomé por mi cuenta con un pianista de jazz. Mientras hacía esto, aprendí a tocar batería y formé parte de tres bandas de covers, una de ellas tributo a The Strokes. Ya para el 2010 empecé a indagar en lo que era la producción musical con Garageband, y fue en ese año que empecé a producir canciones por mi cuenta y aprendí a tocar guitarra”, relata Olavarría.

Además, da a conocer que “tomé algunos cursos de producción en Berklee College of Music, y me fui a Londres el 2017 a hacer dos cursos en Pointblank Music School. El primero de Mezcla y Masterización y el segundo de DJing. A la vuelta ya tenía mi primer álbum de estudio terminado y el siguiente paso era lanzarlo por un sello”. En 2019, creó su propio sello discográfico, Quad Machine.

Haciendo un viaje al pasado y mirando ya la carrera que llevas en el mundo de la música, ¿qué sensaciones te deja?

-Mi música es en esencia un viaje al pasado. Creo que mi niñez me marcó mucho en la época de los 80 y 90, porque todo era novedad, todo era innovación, y lógicamente sin preocupaciones a esa edad. Todos esos momentos vividos fueron acompañados por el soundtrack de la música que sonaba en el living de mi casa. Inevitablemente fui gravitando hacia ese sonido cuando empecé creando mis primeras canciones. Por ahí por el 2010, cuando comencé a compartir mi música online, lo retro no estaba de moda. Y hoy, el soul y géneros como el synthwave están tomando más fuerza. El reggaetón, en tanto, se transformó lentamente en trap y ahora el trap se está transformando en soul. Eso me tiene muy contento porque es mi zona de confort. Creo que lo que hizo Daft Punk el 2013 con su álbum “Random access memories” fue un gran puntapié para la tendencia que hay hoy en día.

Cabe mencionar que, tal como destaca Quadman, “a finales del 2018 tuve la suerte de trabajar con Cris Cab en Miami en su estudio (Studio 26) en una de sus canciones como productor invitado y vivir un poco la experiencia del trabajo en equipo dentro de un estudio con un artista importante. Éramos 10 personas en total trabajando en una canción ese día, cada uno encargado de una tarea distinta. Fue una experiencia realmente fructífera al entender cómo funciona el proceso creativo para algunos artistas”.

De Madrid para el mundo

En 2019 este artista nacional se fue a vivir a España, específicamente a Madrid, desde donde lanzará ahora su tercer disco de estudio, “Emotions”.

Nunca es fácil para un chileno hacer cosas laborales afuera, ¿cómo ha sido tu experiencia desde ese lugar y qué destacarías de aquello?

-Cuando llegué a Madrid llegué solamente con un contacto. Ese contacto me permitió llegar a la radio y poder sonar en la 40 Principales de acá. Mostré mi trabajo y tuvo muy buena recepción. Además, de a poco he ido expandiendo mi red de contactos, visitando estudios de grabación y haciendo Masterclasses de producción en escuelas de audio como CES… y mientras se podía -antes de la pandemia- estaba empapándome de la escena electrónica y conociendo gente del medio. Me han invitado a formar parte de nuevos proyectos y he trabajado para artistas de todas partes del globo. En resumen, mi música ha tenido mejor recepción aquí en Europa que en Chile irónicamente.

¿Cómo presentarías tu nuevo álbum y en qué es lo que más pondrías énfasis de este trabajo?

-Mis dos primeros álbumes son electrónicos, por lo que este tercero es especial. No sólo porque sea distinto, sino porque representa mi década vivida entre los 20 y 30 años. El álbum se titula “Emotions”, o “Emociones” en español, y justamente se basa en las emociones que viví en ese período de tiempo. Es un álbum pop/R&B, pensado mayoritariamente para bailar, donde canto yo varias canciones y hay artistas invitados como Entrópica, Julia Grisenti (Zebra 93) y Charli3 (The Royal González). Hay canciones en inglés y español y el sonido está inspirado en los 70, 80 y 90. Se pueden escuchar influencias como Quincy Jones, Chic, Prince, Dave Grusin, Jamiroquai, Michael Jackson y Daft Punk, entre otros. Líneas de bajos funky, guitarras groovy y solos de teclado son algunos spoilers. Este álbum lo trabajé en su mayoría con Claudio Quiñones, quien aportó en varias canciones. Tenemos una muy buena relación con Claudio y ya nos entendemos muy bien, lo que hace que trabajar juntos sea mucho más fácil y rápido.

¿Por qué la gente tendría que escuchar tu música y tu nueva propuesta? ¿Qué es lo que la hace especial y atractiva?

-Este álbum fue creado con la intención de funcionar como una píldora de felicidad. Más aún ahora en estos tiempos de pandemia, creo que es necesario desconectarse y canalizar la energía negativa a través de la música. La primera canción del álbum lo deja más que claro (“Enjoy the ride”). Y si bien hay canciones más melancólicas que otras, el tono general es alegría y pasarlo bien. Invito a toda la gente a escuchar el álbum y a desconectarse. Escucharán un mix entre la música disco de los 70, la electrónica pop de hoy y el indie.

De esta manera es como Quadman invita a la gente a sumergirse en una música variada y en torno a la que él sintetiza que “mi mayor sueño es producir para artistas de gran renombre. Más que desarrollar mi proyecto personal, que también es parte de mi objetivo, mi gran meta es poder producir para los grandes artistas de la industria. Eso toma tiempo, dedicación, constancia, paciencia, perseverancia y talento. Puse como último el talento, porque si bien es un plus, creo que no es lo más importante”.