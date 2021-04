Javiera Contador se sometió a campaña de vacunación contra el Covid-19: “Si no subo la foto, no hace efecto”

La comediante Javiera Contador recientemente compartió una postal con sus seguidores en donde enseñó que se sometió al proceso de vacunación del Covid-19.

Con una postal enseñó la tarjeta, en donde señalan la fecha en donde se aplicó la primera dosis y cuándo deberá aplicar la segunda.

“Dicen que si uno no sube la foto, la vacuna no hace efecto. Alguna vez que una pueda agradecer que te vacunen, no?“, escribió en la plataforma, añadiendo los hashtag #Vacunada y #ACuidarse.

La publicación recibió positivos comentarios, aunque también se generó un debate por los altos números de contagios de las últimas semanas.

Aquí puedes ver la publicación: