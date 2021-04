“¿Por qué no le compra una farmacia el señor Luksic?”: Pamela Díaz arremete sin filtro contra Loreto Aravena tras funa que realizó la actriz a vendedora

El pasado 30 de marzo, la actriz Loreto Aravena desclasificó una desagradable situación que vivió con una vendedora de una farmacia.

Mediante sus “historias” de Instagram, la intérprete relató que la caja de un remedio que compró venía incompleta, por lo que tomó la decisión de volver a la farmacia.

En este contexto, aseguró que la vendedora del local le pidió la boleta para poder efectuar el cambio del producto, no obstante, la actriz detalló que había tirado el papel a un basurero.

“Me piden la boleta, obvio que la metí al basurero apenas salí de la farmacia. Pero tengo la transacción del banco que indica lugar, hora, etc. No me cambiarán el remedio por no tener la boleta, aún con la transacción del banco. Pero adivinen qué me dice la vendedora: ‘Vaya a buscar la boleta al basurero’. Y yo: ¡Plop!“, sostuvo Aravena en su cuenta de Instagram.

Esta situación fue comentada por la animadora Pamela Díaz durante el programa “Me Late Prime”, donde “La Fiera” arremetió sin filtro contra Loreto.

“Es que no puedo creer…. A esta le faltan palitos para el puente. Las reglas son reglas y somos todos iguales. ¿Quiere que vaya la señora a buscarla a la basura? Yo he metido la mano al basurero buscando boleta miles de veces porque se me han caído y todos hemos hecho eso. A mí se me han caído las llaves dentro de un basurero”, comenzó expresando Díaz, según consignó La Cuarta.

A esto añadió: “Por una tira. ¿Por qué no le compra una farmacia el señor Luksic y así no tenemos problemas?“, cuestionó finalmente.