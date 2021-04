Rocío Marengo recibió duras críticas tras comparar el “baile del koala” con atentado terrorista

La comunicadora Rocío Marengo recientemente recibió una ola de críticas en las redes sociales, luego de que comparara su “baile del koala” con un atentado terrorista que ocurrió en Argentina hace años.

La situación se gestó luego de que fuera invitada al programa “Hay que ver“, en donde habló del éxito de su baile, el cual se hizo conocido en varias partes de Latinoamérica.

“En 2006 fue lo del koala. Ya no pude estirar más los eventos del koala, necesitaba estirar, renovar“, partió comentando, siendo corregida por los animadores, quienes le señalaron que fue el 2007.

Tras esto, lanzó la polémica declaración: “El koala es como la AMIA. Todo el mundo se acuerda dónde estaba cuando pasó eso. ¿Entienden?“, aludiendo a un atentado que ocurrió en 1994, donde fallecieron 85 personas a manos de terroristas.

Si bien los presentadores le señalaron que este no era el mejor ejemplo, lo “dejaron pasar”. Pero Rocío volví a realizar un desafortunado comentario. “Pero es como las Torres Gemelas, yo me acuerdo dónde estaba. ¿Ustedes se acuerdan?“, expresó.

Debido a la cantidad de críticas que recibió en las redes sociales, Marengo optó por disculparse.

“Si bien no fue con mala intención lo que dije, y si se escucha bien se nota que estuvo lejos de querer faltar el respeto, nunca está de más aclarar, sobre todo porque fuera de contexto se puede malinterpretar (…) Fue algo desafortunado“, expresó en una entrevista.

No es gracioso @marengorocio que compares tu baile con lo sucedido en la AMIA. Estar en la tv no te habilita a decir cualquier cosa con total liviandad. Tu baile del koala causa risa, lo de la AMIA causa profunda tristeza y dolor. No hay nada que comparar. pic.twitter.com/rhu0l8QFZ0

— vitu (@vibhern) March 30, 2021