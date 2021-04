Francisca García-Huidobro se refirió a su salida de Canal 13: “Me llaman de vuelta por la misma plata y vuelvo”

El pasado viernes se realizó la emisión de un nuevo capítulo de “Cómplices”, programa online que es conducido por Francisca García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez, en donde repasan diversos temas de la actualidad.

En este sentido el pasado viernes se refirieron al periodista José Antonio Neme, quien regresará a Mega tras haber sido despedido hace un año atrás.

No obstante unas de las declaraciones que llamaron la atención fueron las de Fran García-Huidobro, quien aludió a su despido de Canal 13.

En la instancia sostuvo: “Que me graben: a mí me llama de vuelta Canal 13 por la misma plata que me pagaban y yo vuelvo“.

Tras esto argumentó que se encontraba cansada de tener que trabajar el triple por ganar lo mismo que ganaba antes.