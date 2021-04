Rodrigo Sepúlveda realizó duro llamado a senadores: “Tomen la decisión de rajarse por Chile”

El periodista de Mega Rodrigo Sepúlveda realizó un llamado a los senadores de la República, luego de que este domingo se reunieran de manera extraordinaria este domingo para debatir respecto al Bono de Clase Media y la postergación de elecciones.

En este sentido el comunicador emitió un duro mensaje: “Este el momento donde deben escucharse ustedes los senadores. Esos senadores que hablan permanentemente en TV y en los matinales. Esos senadores que tienen un discurso tan lindo para la ciudadanía, pero que votan lo contrario a lo que dicen públicamente”.

Luego continuó: “Hoy es el día de acercarse a la ciudadanía. Si toman encuestas, los políticos tienen cero credibilidad, no todos, no se puede generalizar, porque hay algunos que hacen bien su pega. Hoy es el momento de abrazar a Chile, al que votó por ti, de darle una mano. La gente necesita ayuda“.

Tras esto añadió: “Los chilenos no están pidiendo algo que no tiene relevancia. El chileno de clase media, el vulnerable, el que trabaja en la feria, necesita la ayuda del Senado. Esa ayuda es para alimentar a su familia, para pagar comida, pagar colegios, para pagar créditos, no como esos que se quieren saltar la fila y que no quieren pagar los intereses en los bancos”.

“Ayuden al país y sin letra chica. Que el bono sea decente y universal. Pónganse un segundo, en sus vidas privilegiadas, en el lugar de la gente. Olvídense de sus cuatro paredes y tomen la decisión de rajarse por Chile como tiene que ser“, cerró finalmente.