Carmen Gloria Arroyo enfrentó en duros términos a “mamita corazón”

Este lunes, como cada tarde, comenzó una nueva semana del programa “Carmen Gloria a Tu Servicio” de TVN con su nueva temporada y nuevamente logró arrancar con alta sintonía, consiguiendo el segundo lugar de preferencia de los televidentes.

El programa que fue emitido durante las 17.40 y las 19.10 logró obtener 7.5 puntos de rating online, lo cual le significó quedarse con el segundo lugar de preferencia en sintonía. Durante el mismo bloque horario CHV marcó 6.8 unidades, Mega 8.5 y Canal 13 6.4 unidades.

En la emisión de hoy, la abogada fue implacable ante el impactante caso de una “mamita corazón” que llevaba cinco años sin pagar la pensión de alimentos de su pequeña hija. El padre, Matías, quien se hace cargo de la niña, lleva años sin recibir un peso por parte de Constanza, la demandada y madre de la menor en cuestión.

Hace cinco años no pagaba la pensión de alimentos y culpaba al estallido social y la pandemia por la situación. Fuera de no cumplir con su obligación, también culpaba al padre por las visitas y que las vacaciones él no le dejaba ninguna opción más que la que Matías proponía. Así, una serie de excusas que terminaron por enojar a la abogada, quien al ver que no había ninguna disposición por parte de la mujer para saldar la situación, le dijo al padre que hiciera efectiva la medida de apremio en contra de Constanza. Como la mujer tiene otra hija, él la había perdonado, pero dada la actitud de ella, Carmen Gloria Arroyo fue tajante y le sugirió a Matías hacer efectiva la medida y que cumpliera con reclusión nocturna, como correspondía en este caso, por no querer cumplir con su deber como cualquier padre en esta situación.

Por último, el programa revisó un emocionante caso de la sección de “El Día Después”, donde Daniel Ponce, más conocido como el “poeta” recibió una importante ayuda de parte del comediante Ernesto Belloni, quien tras enterarse de la delicada situación del “poeta” y ver que tenía problemas para pagar el arriendo de la casa donde vivía, ofreció ayuda económica a quien fuera su compañero de elenco. Además, el municipio de La Cisterna se comprometió a darle un trabajo estable y una casa para construir junto al terreno de su padre.