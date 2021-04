Este lunes comienza el nuevo programa de Cecilia Bolocco: la animadora realizó una especial invitación

Este lunes 5 de abril comienza el nuevo programa de la modelo y animadora Cecilia Bolocco en Radio Agricultura, a partir de las 19:00 horas hasta las 20:00 horas.

““¡Viva! con Cecilia Bolocco” se transmitirá de lunes a viernes, y será un programa “para celebrar la vida”, según comentó la propia modelo.

“El nombre ‘Viva’ de partida tiene que ver con una celebración, porque creo que tenemos que celebrar la vida hoy más que nunca, hoy cuando la mano se viene dura, cuando se viene compleja, cuando se nos presenta a toda la humanidad este gran dilema de la pandemia que nos tiene maniatados, nos tiene encerrados, nos tiene cambiando rutinas, metiéndonos hacia adentro, tenemos que celebrar la vida, porque la vida sigue transcurriendo y no podemos dejar que pase en vano”, explicó Bolocco.

“En fin, yo quiero que esto sea como una celebración a todo lo que queremos que nuestra vida sea, y por lo tanto, este programa, junto con celebrar la vida, va a ir dibujando esa vida que creo que sería maravillosa para cada uno“, sostuvo.

Sobre el espacio mismo, la modelo nacional afirmó que “yo no quiero que tenga formalidades este programa, ojalá esté lleno de titubeos y de silencios (…) aquellos que hablan de que uno se está comunicando con la verdad, con esa verdad íntima, profunda, que muchas veces no somos capaces de decir por miedo, por vergüenza, por no sentir que es lo correcto”, sostuvo.

“Aquí nada está bien ni nada está mal, aquí la gracia es poder ser como uno es, tanto para el locutor que hace el programa -que soy yo- como para aquel que va a llamar y va a participar“, complementó Cecilia.

Es por esto que la reconocida modelo realizó una especial invitación a sus seguidores de Instagram, a escuchar su nuevo espacio radial.

“Con mucha emoción quiero invitarlos para que a partir de hoy me acompañen todos los días de 7pm a 8pm hora Chile en mi Nuevo programa “¡Viva!” de @radioagricultura”, expresó la ganadora del concurso Miss Universo a través de la plataforma digital.

