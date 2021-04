José Antonio Neme regresó a “Mucho Gusto” y realizó descargo contra Presidente Piñera: “Me parece cruel”

Durante la jornada de este lunes el periodista José Antonio Neme regresó a “Mucho Gusto”, luego de que fuera despedido de la señal hace más de un año.

En este sentido el comunicador, que se mantuvo en La Red durante este tiempo, regresó al matinal de Mega con el rol de conductor, siendo presentado por Diana Bolocco: “Vuelve, cual hijo pródigo. Se fue, pero regresó por la puerta ancha y es el nuevo animador del ‘Mucho Gusto’. Bienvenido José Antonio Neme“.

De acuerdo al portal Miraloquehizo.cl, Neme replicó: “Muy agradecido de que me recibieran con tanto cariño en un lugar donde yo fui tan feliz”.

Luego añadió: “Fue un canal donde yo fui muy feliz, hicimos un proyecto maravilloso. ‘Pauta Libre’ ha sido un proyecto muy lindo, un programa que siento que es necesario para Chile y que descansa en mujeres además, como la Mónica González, la Alejandra Matus, la Mirna Schindler… Así que agradezco a La Red por la confianza del año de trabajo“.

Por otro lado tuvo palabras para Mega, donde agradeció “por haberme reconsiderado el valor de mi trabajo después de un año, eso es muy reparador para una persona, le da un sentido de confianza de justicia. Un gesto de Mega que yo tomo con mucha responsabilidad y mucha humildad“.

“Me toca formar parte de este equipo en una semana tan oscura para Chile. Estamos viviendo las horas más crueles de este virus… donde los chilenos en un amplio porcentaje los chilenos están viviendo este lado más triste porque han perdido familia, porque están enfermos. Y porque también están resintiendo la crueldad de muchas decisiones mal tomadas en el gobierno”, sostuvo.

José Antonio Neme y su descargo contra Presidente Piñera

Tras sus palabras, se refirió al discurso del presidente Sebastián Piñera, por el comienzo de la campaña de vacunación por influenza.

En este sentido el comunicador expresó: “Venimos de una semana muy dura. Escuchábamos al presidente de la República y uno no puede quedar fuera de ese contexto“.

“Escuchábamos al presidente hacer su mea culpa, uno siempre valora el gesto de los líderes que hacen mea culpa, pero aquí ha habido decisiones mal tomadas en materia de comunicación de riesgo y en materia financiera sobre todo, que ha puesto a un porcentaje importante de la población en un lugar de incertidumbre profunda…“, añadió luego.

Finalmente el comunicador replicó: “Esto responde a una falta de escuchar a la gente, el Presidente ha dejado de escuchar a la gente, cuando el presidente se escucha simplemente a sí mismo y las respuestas que les da a los medios de comunicación, como en esta misma conferencia donde no contestó la pregunta de la periodista y trata de justificarse. La eficiencia no es solamente tomar medidas sino que gestionarlas bien y el gobierno se ha equivocado. Tiene hoy a millones de chilenos confinados sin saber cómo financiar su operación mensual y eso me parece cruel y me parece triste”.