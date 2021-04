“Lo que más me dice la gente es que me van a despedir”: Rodrigo Sepúlveda se confiesa sobre sus aplaudidas intervenciones en el noticiario de Mega

El reconocido periodista Rodrigo Sepúlveda fue el nuevo invitado al programa de la animadora Angélica Castro en Radio Agricultura, llamado “Tendencias”.

Durante el espacio, el comunicador abordó la popularidad que mantiene en las redes sociales, producto de sus múltiples intervenciones durante el noticiario de Mega.

El comunicador comenzó reflexionando sobre su experiencia de vida e indicó que “hay dos miradas, una que yo durante toda mi vida desde chico y mi familia en sí, hemos sido súper agradecidos de todo, o sea del caminar a pie pelado por el pasto a poder comer un asado familiar, el poder estar vivo, el poder respirar, siempre hemos sido así, siempre hemos sido muy agradecidos, por lo tanto, yo nunca y mi familia tampoco se ha arrepentido de no dar las gracias por lo que uno tiene“.

En este contexto, confesó que “yo tuve un neumotórax muy duro el 2003, de un momento a otro me quedo sin aire y eso para mí también fue algo relevante, un momento donde la Paula, mi señora, estaba embarazada, nace mi hija, me contratan de Mega y ahí tres episodios súper grandes ese año 2003 donde me probó muchas cosas“, sostuvo.

El profesional detalló que esto sucedió “jugando un partido de fútbol, me empecé a ahogar y termino en la clínica con un pulmón con aire y uno sin aire (…) eso me pasó y fue una época súper complicada porque justo me había contratado Mega, entonces yo tenía que ir a trabajar y no podía ir a trabajar y fui a trabajar con drenaje… una historia que es un capítulo de superación propia y donde encontré que mi señora tenía una fortaleza para sacar a la familia adelante, siendo yo el que estaba postrado en un hospital“, aseveró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrigo Sepúlveda Lara (@rodrigosepulvedalara)

A raíz de esto que el periodista reveló que su experiencia de vida ha sido sumamente importante en su desarrollo personal y profesional.

Sobre su rol como comunicador, Sepúlveda afirmó que “a mí me pegan las noticias, me llegan mucho las noticias, por eso que las vivo a veces con tanta pasión, con tanto sufrimiento, porque trato de hacer la empatía siempre, yo siempre me pongo en el caso del otro”.

“Yo siempre me pongo en el otro lugar porque creo que la vida tiene sentido común y la vida no es de egoísmo, sino que la vida esta hecha de unión, o sea estamos los dos acá conversando y hay mucha gente que está escuchando tu programa, o sea somos muchos y hay que ser solidarios, entonces mi rol de periodista, más allá de que tenga un rol de comunicador (…) mi vida siempre ha sido de poder escuchar, de poder entender, de poder ponerme en tus pantalones y saber qué es lo que tú piensas, para ir poniendo temas sobre la mesa”.

Bajo este punto, Angélica precisó que “eso se nota, se siente y se agradece”, señalando que efectivamente Rodrigo se ponía “en los zapatos” de la otra persona.

“Yo tengo mi propia verdad, mi verdad de los hechos, mi propia verdad de mi experiencia, de lo que observo, de lo que yo creo. Sí soy un tipo de opinión, pero soy muy respetuoso de lo que opina el resto, o sea, no porque yo lo diga es lo que tiene que ser, y es lo real, es lo único, lo verdadero, para nada, yo respeto mucho las versiones aunque sean distintas a la mía”, puntualizó.

“Aunque sean muy diferentes a la mía, aunque tengamos polos diametralmente opuestos, me ha pasado con médicos, con políticos, con la subsecretaria, ellos pueden tener su opinión muy válida y a lo mejor mucho más correcta que la mía, pero yo nunca me voy a callar de dar mi opinión, porque así soy yo y el canal Mega se ha portado un 7, porque lo que más me dice la gente es ‘Rodrigo, te van a despedir del canal’, ‘Rodrigo, te van a sacar del canal’, ‘Rodrigo, ¿cómo puedes decir tantas cosas en el canal?’, y esto porque para mí es muy fácil”, afirmó Sepúlveda durante el programa.

“Yo me siento en un escritorio a hacer un noticiero, pero tengo un respaldo del canal donde me da absoluta libertad. ¿Tú crees que alguna vez me ha llamado el dueño del canal, don Carlos Heller o el director de prensa para decirme ‘Rodrigo, no digas esto’ o ‘di esto’? Nunca, porque si fuera así, si yo estuviese condicionado a no poder decir mi opinión y mi verdad, yo tendría que agarrar mis cosas y me tendría que sentar en otro puesto, en mi puesto de periodista deportivo que he hecho durante más de 20 años, que feliz lo hago y lo sigo haciendo“, concluyó.