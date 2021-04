“Es fácil criticar y no decir cómo”: Neme y ministro Bellolio se enfrascan en trabado debate en “Mucho Gusto”

Por momentos, el debate fue tenso y entrecortado entre el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, y los panelistas del matinal “Mucho Gusto”, donde fue invitado este martes.

En un instante eran tanta la cantidad de intervenciones e interrupciones, que el ministro puso un “pare”. “Si me preguntan no puedo contestar, entonces cómo lo hacemos”, reprochó.

“Fuera de broma, yo encantado de contestar y estar todo el rato que ustedes quieran, pero si me preguntan cosas y me dicen… déjenme un mínimo de espacio para que me dejen contestarlas, porque o sino es imposible“, añadió.

En ese entramado de declaraciones cruzadas, Paulina de Allende-Salazar le responde: “Sin lugar a dudas, pero usted no ponga en nuestra boca cosas que nos hemos dicho, porque aquí…”

“Les pido exactamente lo mismo”, rebatió Bellolio.

El round con Neme

El diálogo con más dificultad se dio entre el ministro Bellolio y Juan Antonio Neme, la reciente incorporación del matinal de Mega.

En ese contexto, el vocero reconoció que “sí, obviamente hemos reconocidos errores. Puede ser que algunas de las medidas las hayamos tenido antes, pero lamentablemente no tenemos ciencia cierta de lo que va a pasar a una semana más, esa es la dificultad de la pandemia”.

Más adelante, la autoridad llamó a ingresar a la web de protección social para buscar los beneficios a las que las pueden optar. Esto ocasionó una reflexión del periodista, que causó un nuevo choque entre ambos.

“Se lo voy a decir desde lo personal, ministro. Y esto no tiene que ver con usted, tiene que ver con lo que siento como ciudadano”, inició su intervención.

“Si una persona gana 450 mil, 500, 550 600 mil, obligarla a empujarla a que entre a una página que me demuestre a mí, a través del SII que el año pasado gané 20% y ahora 20% menos, me parece que es empujarla a un trámite que es innecesario. Es que es muy duro, porque el gobierno sabe y usted lo sabe que en Chile con 500 mil no se puede vivir“, expuso Neme.

Bellolio: “Entonces cuál es la solución que tú propones en eso”.

Neme: “Yo no tengo por qué proponer soluciones porque yo no soy el presidente”.

Bellolio: “Está bien, pero es fácil criticar, y no decir cómo…”.

Minutos más adelantes este mismo argumento volvió a hacer usado cuando discutían sobre la universalidad de las medidas económicas.

Mientras Bellolio decía que la focalización era un concepto de justicia, Neme decía que uno político.

Neme: “Si fuera justicia primero impulsarían un impuesto a los súper ricos, que ustedes dicen que no recauda…”.

Bellolio: “Pero decías recién que no eras legislador ni propositor, pero ahora sí tienes propuestas…”.