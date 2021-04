“Era un maltratador”: Esposa del “Compadre Moncho” reveló tormentosa relación que vivió con Buddy Richard

Una de las confesiones que se realizó en el programa De Tú a Tú de Martín Cárcamo, fue la que realizó Beatriz Alegret, esposa de Adriano Castillo, más conocido como el “Compadre Moncho”, quien tuvo una relación con el reconocido cantante nacional Buddy Richard.

En ese sentido, la mujer afirmó que el músico era un maltratador y golpeador de personas. “Empecé a salir con él en el Festival de Viña, al mes encontré un maltratador, pegador de mujeres y cosas que no las quisiera hablar, pero la pasé súper mal y me terminé yendo del país”, dijo.

Ante lo mencionado, Beatriz afirmó que ella salió con Richard cuando el artista estaba separado de Rita Góngora, quien también había sufrido violenta con el músico.

“Algo similar ocurrió una vez y los Carabineros no quisieron sacarlo de mi departamento. Un día tuve la suerte que viajó a Australia y ahí me escapé del país. Cerca de él no podía hacer nada, estaba muy manipulada”, agregó.

En esa línea, la actriz recordó algunos episodios de violencia que vivió con Buddy Richard. “No me importaba a mí morirme, siempre voy a decir lo mismo, creo que intenté matarme muchas veces con pastillas. Decía ‘estoy muerta, no estoy viva, que terror’, hasta que me escapé”.

“Una vez me agarró para tirarme del balcón. Fue la primera vez que le dije, ‘por favor, no lo hagas’. ¿Si me tira y quedo viva?… Me tuvo lástima, me tiró a la cama y me acuerdo que llegué y le rasguñé la cara. Me seguía buscando, pidiendo perdón, por eso yo tenía que buscar en qué momento yo me escapaba del país”, cerró.