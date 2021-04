Kel Calderón reveló accidente que sufrió en Gala de Viña del Mar: “Me ha pasado tantas veces”

Durante las últimas semanas Kel Calderón realizó un reto titulado “8 cosas que no sabes de mí“, el cual se ha transformado en tendencia durante las últimas semanas.

En este sentido la egresada de derecho reveló sufrir un fuerte accidente cuando tenía un año, luego de que un caballo le diera una patada en el cráneo.

“Tuve que aprender a caminar de nuevo y me costó un año y medio recuperarme“, reveló la hija de Raquel Argandoña.

Por otro lado la influencer reveló que es hiperlaxa, cualidad por la cual sufre de problemas a la rodilla, señalando que se le ha “salido” en más de una oportunidad.

“Toda mi vida se me ha salido o dislocado mi rodilla izquierda. Me ha pasado tantas veces que ya me la sé poner sola cuando aún está caliente y así no tengo que terminar en la clínica“, partió señalando, revelando además que una vez le ocurrió en la Gala del Festival de Viña del Mar.

Aquí puedes ver las publicaciones que realizó: