La razón por la que Begoña Basauri “desapareció” de las redes sociales: “Vino una sensación de desprotección”

La actriz Begoña Basauri de manera frecuente compartía momentos de su día a día en las redes sociales, por lo que su ausencia en el mundo digital preocupó a más de uno.

En este sentido la ex “Mucho Gusto” explicó a qué se debió su ausencia de las redes sociales, en donde la pandemia fue uno de los motivantes.

“Estoy con vida. Me han preguntando harto que qué me había pasado porque estaba desaparecida. Y me quise tomar unos días para estar desconectada porque a verdad me fui a la chu… con todo esto“, inició Basauri respecto a la crisis sanitaria.

Luego continuó: “Con todas las medidas, con toda la desprotección, no sé. Me vino como una sensación de desprotección tan grande, tan profunda. Medidas tan injustas”.

“En general cuando no estoy así muy para tirara buena onda prefiero guardarme un poco, porque no sé. Soy así. Los quiero cantidad”, expresó en un video que compartió en las historias de su Instagram.

Finalmente expresó: “Gracias a todos y todas los que han preguntado. Estoy con vida, estoy bien. Estoy… sí, estoy”.