“No acepto que disfracen las cosas”: Julio César Rodríguez dejó sin palabras a Diego Schalper y Andrea Molina en acalorado debate

Este miércoles se vivió un acalorado debate entre el periodista Julio César Rodríguez y los parlamentarios Diego Schalper y Andrea Molina, quienes no pudieron contra los argumentos del comunicador.

Resulta que todo comenzó cuando se estaba hablando de los impuestos de los superricos, a lo que el diputado RN afirmó que Rodríguez estaba equivocado con las cifras.

“No me he equivocado, dije que es del 21 al 28% porque usted se está negando a un 2,5%, una cosita nomás y usted se está negando”, dijo el comunicador.

“Tampoco esto para que, o sí lo ofendieron. Yo soy periodista y no puedo aceptar que a través de las palabras disfrace las cosas. Dije de un principio subir los impuestos no lo otro”, agregó.

A lo que Schalper intentó evadir esto y comentó: “el punto central es que Chile es uno de los países en que las transferencias de Estado no son equitativas a la baja en desigualdad, eso se mantiene”.

A lo que Julio César Rodríguez nuevamente lo interrumpió. “Hace una segunda trampa, ese índice tiene que ver con la cantidad de impuestos que se recauda, usted está equivocado”.

Pero eso no fue todo ya que en ese momento se entrometió Andrea Molina, quien no alcanzó a decir nada, cuando el periodista le dijo “esto no es una opinión. Andrea usted no tiene que animar, yo estoy hablando que no es una opinión, es una información”.