Jorge Zabaleta compartió foto del recuerdo y reveló aumento de peso: “Mi chaqueta favorita ya no me entra”

El actor Jorge Zabaleta se mantiene bastante activo en las redes sociales, principalmente en Instagram donde de manera constante comparte momentos de su día a día, así como postales del recuerdo.

En este sentido el reconocido intérprete compartió una postal del recuerdo, en donde sostiene un teléfono, la cual fue acompañada de un divertido mensaje.

“Haciéndome el cool hablando por teléfono… que buen estilo díganme si no? Esa es mi chaqueta favorita de todos los tiempos… ya no me entra. Pero vamos por ella!!“, redactó, dando a entender que ha subido de peso en medio de esta pandemia.

Recordemos que Zabaleta hace algún tiempo reveló que hizo un cambio en su vida, adoptando el ejercicio a su día a día y eliminando su consumo de cigarros.

