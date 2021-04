“Me genera mucho repudio por parte de Carabineros”: Cami Gallardo asegura que su detención fue “asquerosamente manipulada”

La cantante Camila Gallardo se refirió a su polémica detención a fines de enero por parte de Carabineros, cuando fue fiscalizada por liderar una reunión junto a otras siete personas en su departamento del Hotel W, en Las Condes.

Sobre este hecho, la artista chilena indicó que “creo que fue y es una situación que ahora, con un par de meses de distancia, me genera mucho repudio por parte de Carabineros. Algún día me gustaría contar cómo fueron realmente los hechos, porque fue una situación asquerosamente manipulada“, declaró en conversación con La Tercera.

Asimismo, afirmó que “lo que más me lastima y lo que más me da pena, es que si son capaces de tratar a una figura pública que puede mañana denunciarlos y dejar una cagada a nivel público, no quiero imaginar cómo tratan a la gente que quizás no tienen esa plataforma a hablar”.

Finalmente, sostuvo que contará “su versión” de lo sucedido cuando “tenga ganas, cuando me sienta cómoda. Hoy no es el minuto, no es el contexto, no es el lugar, pero si tengo que decir algo es eso, que me genera mucho repudio toda la situación. Todo fue muy desmedido”, concluyó.