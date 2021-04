“¿Te dio vergüenza alguna vez…?”: JC Rodríguez y la consulta sin filtro a José Antonio Neme

Con el paso del tiempo la figura de Julio César Rodríguez ha cobrado bastante fuerza gracias a su conducción en “Contigo en la Mañana” de CHV.

Por otro lado José Antonio Neme también dio que hablar, luego de que fuera despedido de Mega y arribara a La Red, canal en donde participó en dos programas donde dio que hablar en más de una oportunidad debido a sus agudos análisis.

En este sentido ambos periodistas tuvieron un “cara a cara” en “Síganme los Buenos”, espacio que conduce JC Rodríguez en Canal Vive, en donde entrevistó a Neme, quien regresó a Mega hace una semana.

En este sentido Neme atacó revelando que Rodríguez habría recibido una oferta de Mega. “Yo creo porque en algún momento Mega te quiso llevar. Digamos las cosas como son. Transparentemos las cosas… ¿Para quién era el papel de la película en primera instancia?”, soltó José Antonio, recibiendo una esquiva respuesta de JC.

Tras esto avanzaron en los temas y el rostro de CHV le consultó sobre un íntimo tema: “¿Te dio vergüenza alguna vez ser homosexual? ¿Te lo cuestionaste desde ese lado? Porque de repente uno siente tan el camino cuesta arriba, sobre todo hace 10, 15 los atrás”.

Ante esto, Neme replicó: “Yo creo que la sociedad te hace sentir vergüenza desde muy niño. Y uno tiene que administrar y gestionar esa vergüenza. Algunos tienen la habilidad, los recursos y el apoyo para poder trabajarla y otros no. Porque ahí también se replican las desigualdades. Ser homosexual y pobre es muy duro. Ser homosexual y tener recursos para liberarse en un viaje, conocer personas… hasta en eso hay diferencias, lamentablemente“.

Finalmente expresó: “Yo hice mi pega bien, más o menos, mal, yo hoy día estoy conforme pese a lo que vivido, que es lo que me tocó nomás, como todo el mundo. Habrá gente que le tocó peor, o mejor. No sé. Pero hoy día tengo la vida que yo quiero tener. Vivo con mis animales que me encantan, tengo mi casa que me fascina. Tengo un trabajo que me gusta. Y me paro sin vergüenza“.

Aquí puedes ver un fragmento de lo que se vivió: