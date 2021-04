Alexx1: El reggaetonero chileno que pasó de sufrir bullying por sus orígenes mapuches a triunfar fuera del país

Con más de 600 mil reproducciones en YouTube de uno de sus temas del 2020 (“Cómo olvido”) y siendo representado por Álvaro Osorio, padre de J Balvin y quien llevara a la alto de la música al hoy reconocido cantante colombiano, Alexx1 se asoma como el nuevo y gran exponente del reggaetón en Chile y el mundo. El mismo al cual el propio J Balvin le deseó buenos deseos en el lanzamiento de su más reciente single, “Pegao”.

Descendiente de unos de los pueblos originarios más importantes de Chile (el mapuche), Álex Cumian, verdadero nombre de Alexx1, luchó desde niño por cumplir sus sueños y dejar atrás los prejuicios por su origen… aunque nada fue fácil. “Mi apellido Cumian es de origen mapuche, lo sé desde que tuve conciencia de las cosas, pero mi familia nunca me involucró ni me enseñó sobre la cultura mapuche. El único recuerdo que tengo, y creo que no se borrará nunca, es de los años en el colegio en que me hicieron bullying por tener apellido mapuche”, rememora el hoy cantante a RadioAgricultura.cl.

A lo anterior, agrega que “tengo recuerdos muy claros cuando me decían indio, negro y hasta caníbal, sólo por mi apellido mapuche. En ese tiempo me sentía solo y no sabía a quién recurrir ni a quién contarle porque me hacían sentir vergüenza de mí mismo y de mi origen. Y a los 13 años tuve la posibilidad de entrar al coro de la iglesia a la que iba y ese fue mi refugio. Prefería no ir a clases y escaparme de ese bullying tocando música solo en la iglesia”.

Y si bien ese bullyng es parte del pasado, Alex no olvida que “me daba miedo hacer disertaciones, me molestaban tanto que siempre tenía miedo… si hasta me daba vergüenza decir presente cuando pasaban lo lista. De hecho, cuando salíamos a recreo me empujaban y me pegaban patadas. Una vez me dieron una cachetada y no sabía qué hacer porque pensaba que me iban a apuñalar”.

Fue en la iglesia donde partió el gusto de Alex por la música y aunque las dificultades propias de la vida lo habían llevado a seguir otro camino, un día, cuando tenía 24 años, alguien le dijo “los sueños se cumplen cuando pones todo tu empeño en hacerlos realidad”. Fue entonces que reflexionó y dejó todo, lanzándose de lleno a su gran pasión… la música.

En 2017 viajó a Los Ángeles, California, para grabar sus primeras canciones. Así nació “Duele el corazón”, con la colaboración de Rafael Esparza y quien ha participado en la composición de temas como “Disparo al corazón”, de Ricky Martin, y “Si nos quedara poco tiempo”, de Chayanne. Alexx1 estrenó sus primeras canciones en el año 2018, las cuales promocionó con importantes giras de medios en Ecuador y donde también estuvo en el top ten de Monitor Latino con “Duele el corazón”. A eso se agrega que realizó giras de medios en Venezuela. Ahí, además, grabó el videoclip de su segunda canción, “15 minutitos”.

De regreso a Chile, colaboró en el artista nacional El Calle Latina, estrenando “Con ganas”, y luego su single en solitario “Lo pasamos bien”. En la siguiente etapa de su carrera llevó a cabo featuring con reconocidos artistas internacionales del género, como Falsetto de Puerto Rico con la canción “Chapi”, y Mandrake -gran exponente del rap en República Dominicana- con el tema “Bellaquear”.

2020 fue un año muy importante y clave en la carrera de Alexx1. Ya en enero partió siendo representado por el padre de J Balvin, Álvaro Osorio. Además, “Cómo olvido”, lanzada desde Medellín, llegó a tener más de 600 mil reproducciones en YouTube e incluso participó en la carrera para ser nominada a los Latin Grammy en las categorías “Mejor interpretación de reggaetón” y “Mejor canción alternativa”. Asimismo, el cantante grabó una versión acústica de este tema, la cual le valió muy buenas críticas. La última parte del año, en tanto, la coronó lanzando el tema “Muñeca”, a la vez que junto a David Versailles y David Love presentó la canción “Piscolita”.

El 2021 ha partido con todo, comenzando por el lanzamiento en febrero de su nuevo single, “Pegao”. Lanzamiento en el que hasta contó en una transmisión en vivo con los buenos deseos de su máximo referente, J Balvin.

“Me siento muy orgulloso y le pido a Dios, cada día, que me siga dando fuerza, abriendo mi mente para crear cosas nuevas, ser mejor persona y seguir avanzando en mi carrera porque es lo que amo y siempre quise ser. Aunque de niño parecía un sueño imposible, hoy me siento agradecido del universo por todo lo que he logrado hasta ahora”, señala sobre lo que ha conseguido en la actualidad, añadiendo que “el niño Alex Cumian que tenía miedo de decir presente en clases siempre estará en mi mente. Claro que ya no me afecta, dejé de estar en el círculo del bullying y si miro mi pasado veo cómo logré cambiar mi destino”.

Acerca de su éxito fuera de Chile -por ejemplo el 50,3% de los seguidores que tiene en Instagram son de México y en Colombia ha dado entrevistas a medios tan importantes como Caracol TV y Rumba TV-, Alexx1 confiesa que “cada vez que estoy en otro país trabajando mi música, en giras y en medios importantes, me siento muy feliz y me parece un sueño. Pero siempre me pregunto ¿por qué no puedo hacer esto mismo en mi país? ¿Por qué nos abren las puertas en el extranjero y en nuestro propio país no se nos apoya de esta forma y en realidad nos cierran las puertas hasta que te haces conocido en el extranjero? Sé que no soy el único artista que piensa así”.