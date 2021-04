“¡Qué vergüenza!”: La “furia” de Denise Rosenthal contra Carolina Arregui y Luis Gnecco en “Got Talent Chile”

Un tenso momento se vivió durante la jornada de ayer, en una nueva emisión del programa “Got Talent Chile” de Mega.

Todo comenzó cuando se presentó el Centro Cultural y Artístico China Chile, grupo que mostró sobre el escenario la “Danza del León del sur”.

Fue en este contexto que la cantante y jurado de programa Denise Rosenthal se mostró maravillada con su presentación y los llenó de elogios, una opinión muy distinta a la que tuvieron sus colegas, los actores Luis Gnecco y Carolina Arregui.

“Qué hermoso. Me dio mucha ternura y emoción. De verdad se pasaron. Si bien hubo algunas descoordinaciones, creo que eso es parte de trabajar en equipo. Estremecedor. Me pareció de las mejores cosas que he visto acá en Chile. Preciosísimo”, expresó la artista chilena.

No obstante, la respuesta de su compañero fue completamente distinta: “Quiero agradecerles por traernos esta danza. Lamentablemente mi voto es no. No lo veo arriba de un escenario como este, por eso mi voto es no”, dijo.

Por su parte, Carola Arregui declaró que “pensando en lo que es el programa y visualizando los números que están por venir, y los que ya hemos visto… Con todo el respeto que me merece el trabajo que ustedes hacen, que es maravilloso, mi voto es no”, lanzó, dejando sorprendida a Rosenthal.

“No puedo creerlo, me resulta insólito. Esto es impresionante, se pasaron. Qué vergüenza”, expresó la cantante, reprochando la opinión de los otros jurados, quienes respondieron a su reacción.

“Eso es lo que necesita ver la gente, Luis. La gente en la casa no tiene el privilegio de poder ir a ver este tipo de cosas”, le reclamó Denise al actor nacional. “Que vayan al Parque O’Higgins a verlo, de verdad”, respondió Gnecco.

“Pero, Denise, no puedes decir ‘qué vergüenza"”, replicó Arregui, siendo respondida por la cantante de la siguiente manera: “No puedo no decir lo que me pasa. Y perdón si los paso a llevar, pero es mi emoción. No creo que la debiese anular. Es mi opinión“, cerró.