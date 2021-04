“Quizás me equivoqué”: José Antonio Neme reflexiona sobre su llegada a Mega en medio de fuertes críticas

Hace ya varios días que el periodista José Antonio Neme retornó al matinal “Mucho Gusto” de Mega, en medio de fuertes críticas por su determinación, debido a su abrupta salida del programa “Hola Chile”.

No obstante, y para sorpresa de los televidentes, el comunicador no solo regresó al espacio matutino, sino que también volvió al área de prensa de canal, específicamente a “Meganoticias”, donde participó este sábado.

En este contexto, Neme arribó al noticiario para abordar el fallecimiento del Duque de Edimburgo a sus 99 años, noticia que fue dada a conocer ayer. Y fue al principio de su reporte, que el comunicador entregó una sentida reflexión sobre su llegada al canal.

“Antes de entrar al tema del príncipe Felipe, quiero decir que uno así como es crítico en muchas cosas uno también tiene que tener la humildad suficiente cuando las cosas se hacen bien. Pese a que yo salí no en las mejores condiciones, toda la gente lo sabe y las emociones y los momentos difíciles te llevan a ser duro a hablar de la emoción y yo fui muy crítico con este departamento”, sostuvo.

Asimismo, reconoció que “cómo fue quizás me equivoqué, pero al mismo tiempo debo reconocer que este espacio que tú has construido me parece súper valorable”, expresó, dirigiéndose particularmente a Rodrigo Sepúlveda.

“Tú y tu equipo lograron sintonizar con una audiencia cautiva, con un periodismo de opinión responsable, que es lo que yo tanto quise a hacer acá y que no se pudo por el formato que teníamos en prensa. Te felicito, te admiro y me encanta lo que estás haciendo. Cuando me plantearon desde la plana ejecutiva venir como panelista por este tema especial no lo dudé en ningún segundo. Felicidades para ti y para toda la gente que está aquí los fines de semana”, concluyó el profesional hacia su compañero.