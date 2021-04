"A mi mamá se la llevó el coronavirus...": Daniel Fuenzalida se "quebró" por completo tras reflexionar sobre la pandemia de Covid-19 en el país

Un sentido mensaje fue el que entregó el animador Daniel Fuenzalida en relación a la pandemia de Covid-19 que afecta al país, y que ya ha dejado a más de un millón de personas contagiadas con la enfermedad.

En el último programa de “Me Late Prime”, en comunicador abordó la muerte de su madre por coronavirus, llamando a los televidentes a cuidarse ante el alza de contagios que se ha registrado a nivel nacional.

“Mi mamá era una mujer resuelta, sana, y producto del contagio, producto de las secuelas después ya en mi casa, tuvo un afección respiratoria y nos dejó. Por eso que es mi responsabilidad traspasarle a ustedes… Que no les pase. Cuídense mucho”, comenzó expresando Fuenzalida, según recogió Glamorama.

En este sentido, aseguró que “si uno empieza a hacer alguna comparación con el año pasado, uno ve que estamos súper mal como sociedad, súper mal actuando. Porque no hemos respetado mucho las cuarentenas, hemos hecho distintas situaciones para quizás quebrantar de alguna manera alguna regla y se reflejado hoy día en los contagios“.

“Aquí tengo la cifra, 9.170 contagios hoy día (viernes), la curva va subiendo y yo tengo que hacer el llamado a que nos cuidemos, a que tengamos el autocuidado. Yo sé que durante un año hemos escuchado el uso de la mascarilla, el lavarse las manos, el distanciamiento social. Entonces es tan repetitivo que pasa a ser común y corriente y no nos llama la atención”, añadió.

“Es tan repetitivo todo que mueren ciento y tantas personas y pasa a ser común y corriente y no nos llama la atención. No nos llama la atención el nivel de contagios porque llevamos un año en esto. Pero no podemos quedar ajenos a esta situación tan complicada”, sostuvo el animador de TV+.

“Estamos a un 96% de las camas UCI utilizadas. La situación es difícil y uno se tiene que cuidar uno, tiene que cuidar al entorno, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo”, afirmó Fuenzalida.

Según el animador, “esto no viene ni de la autoridad ni de un ministro ni de un presidente. Simplemente como un comunicador que dice ‘tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar de ganarle a esta pandemia’. Escuchamos miles de cosas el año pasado, que la cepa no sé de dónde, que el virus actúa de otra forma, como sea que actúe el virus nosotros tenemos que cuidarnos”, indicó.

“Cuando uno está en una UCI ve la problemática. Quizás ustedes me están viendo en este minuto desde sus casas y dicen ‘yo no le creía al covid hasta que me afectó como familia’. Y es así y ahí es donde realmente nos da miedo. En una UCI se vive realmente el estar conectado con la muerte y con la enfermedad. Siempre creemos y siempre tomamos conciencia cuando nos pasa”, dijo Daniel.

Asimismo, contó parte de su experiencia personal: “Yo tomé conciencia desde el principio, pero me pasó igual. No quiero hablar de mi mamá porque me voy a emocionar y yo simplemente quiero cumplir con una labor de comunicador de poder decir. Yo estoy desesperado de que la gente tome conciencia para que baje el nivel de contagio”.