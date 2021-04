“Palta” Meléndez está a un paso de irse de Chile: explicó sus motivos para alejarse del país

El humorista chileno Juan Carlos “Palta” Meléndez anunció su determinación de irse de Chile, para iniciar una nueva aventura en Málaga, España, tierra natal de su esposa.

Sobre este hecho, el comediante explicó que con su pareja “estamos juntos hace 24 años, vino de turista y se quedó por mí… ahora yo voy a sufrir lo que sufrió ella“, dijo a LUN.

El comediante reflexionó y aseguró que “a mí me se cayó mucho el trabajo desde el estallido social, se me apretó mucho el bolsillo“, dijo, agregando que “como matrimonio no teníamos derecho para un viaje de fin de semana o algún lujo pequeño que uno se pudiera dar… al final vivíamos angustiados, apretados… vivíamos para pagar, pagar y pagar”, sostuvo.

Por eso tomó esta determinación y solo le faltaría un trámite para viajar hasta España, lugar donde ya se encuentra toda su familia desde enero: vender su departamento.

“Recién ahora hay interesados. En Santiago están muy caras las propiedades, allá (Málaga) entiendo que no lo están tanto. Con la venta de acá la idea es comprarme un departamento grande allá y uno chico para poder arrendarlo. Esos son los planes”, afirmó el actor.

“A pesar de que anduve triste por irme, ahora estoy feliz. Yo sé que me va a ir bien allá. Yo sé que el humor puede activarse en cualquier lugar. No me va a costar mucho, aprenderé los modismos, costumbres… voy a hacer el humor de un chileno en Málaga”, indicó, puntualizando en que “volveré hablando como español, como Bam Bam Zamorano alguna vez o Amaro Gómez-Pablos… voy a tomar esto con humor”, sentenció.