Pancho Saavedra vivirá unos de los momentos más conflictivos en “Contra Viento y Marea”: Novio podría quedar ciego

Este domingo 11 de abril, después de “Tele13 central”, llega un nuevo capítulo de la quinta temporada de “Contra Viento y Marea”.

Un episodio que presentará la historia de Carol y José, dos enamorados que deben enfrentar el momento más duro de sus vidas: el novio fue diagnosticado con queratocono, una enfermedad que ataca sus córneas y que podría dejarlo completamente ciego.

Pero José no sólo debe vivir con la amenaza de perder su visión, también sufre porque su madre decidió borrarlo de su vida hace dos años. ¿La razón? no quería que José mantuviera una relación con una mujer que ya tenía un hijo. Por eso, decidió cortar cualquier tipo de vínculo con él. A tal extremo ha llegado la distancia, que no conoce ni siquiera a su pequeña nieta, que hoy tiene dos años.

Han sido años donde el novio hizo lo imposible por llegar al corazón de su madre, pero ella siempre le cierra la puerta y está decidida a no recomponer la relación, pese a que su hijo podría quedar ciego.

Para llegar al frío corazón de esta mamá, Pancho Saavedra junto al equipo idearán toda una estrategia… pero nada será fácil y, por primera vez, Pancho vivirá uno de los momentos más conflictivos cuando se enfrente a esta dura madre.

“Contra Viento y Marea: El amor debe continuar”, este domingo 11 de abril, después de “Tele13 Central” por las pantallas de Canal 13.