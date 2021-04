“No se puede ningunear el esfuerzo que se ha hecho a nivel de país”: Cecilia Bolocco alzó la voz ante dudas por eficacia de vacuna de Sinovac

Polémica generó la publicación de informaciones que cuestionaban este fin de semana a las vacunas provenientes de China, como la del laboratorio Sinovac, Coronavac, con la que se ha inoculado a la mayor parte de la población chilena.

Lo anterior surgió en una entrevista del director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de China, Gao Fu, quien posteriormente dijo que se habían malinterpretado sus palabras y que no cuestionaba la eficacia, sino que él solo habló de realizar ajustes.

En Chile, desde el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública se agradeció la aclaración y se llamó a la calma a la población para seguir con el proceso de vacunación. Respecto a la eficacia, se detalló que se logra después de dos semanas de la segunda dosis.

Lo anterior también fue abordado por Cecilia Bolocco en su programa de Radio Agricultura, donde llamó a la población a vacunarse mientras conversaba con su invitado, el chef Carlo von Mühlenbrock, quien se vacunó hoy.

“Qué bueno que te fuiste a vacunar Carlo porque por Dios que es importante pasar este mensaje. Hay gente asustada, hay gente que dice que no, hay gente que está dudando ahora de la eficacia de la Sinovac. Mentira, Pamplinas, para decirlo como lo diría un español, vale. Porque, voy a decir claramente: la vacuna Sinovac si bien es cierto que no evita en un 100% que te contagies, sí evita en un 100% que llegues a estar hospitalizada o intubada. Salva vidas“, dijo la exanimadora de televisión.

“Que te vayas a resfriar, que te vayas a sentir un poco mal aunque te hayas vacunado, no importa. El tema es que no va a correr en riesgo tu vida, eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, no se puede ningunear esta cuestión, el esfuerzo que se ha hecho a nivel de país. Somos sino el primero, el segundo en el mundo con los rates de vacunación, con la cantidad y rapidez que se las consiguieron. Ahora depende de la población. ¡Tenemos que vacunarnos por Dios!”, agregó la conductora de “¡Viva! Con Cecilia Bolocco”.

Más tarde agregó que ella ya tiene puesta su primera dosis y que su hijo Máximo de 17 años también ya está vacunado al ser población de riesgo.