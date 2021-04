“Tengo maravillosos recuerdos de ese programa”: Canal 13 anuncia el reestreno de “La noche de Cecilia”

REC TV, la señal del recuerdo de Canal 13, tiene grandes novedades para este 2021 y una de ellas será el reestreno de “La noche de Cecilia”, el estelar que animó Cecilia Bolocco durante el segundo semestre de 1999 y que se convirtió en un gran éxito y tuvo grandes repercusiones.

Inolvidables momentos se dieron en éste, como las entrevistas que hizo la exMiss Universo a presidentes de Latinoamérica, lo cual incluso la llevó a conocer a quien llegaría a ser su marido, Carlos Menem; o el efusivo beso que le dio en vivo y en directo el cantante español Miguel Bosé.

“La noche de Cecilia” se retransmitirá desde este 14 de abril y cada miércoles a las 22:00 horas por REC TV. La conductora del espacio comentó que “ese programa marcó un hito por tener por primera vez a una mujer sola en Chile a cargo de un estelar. Y más aún, porque yo no solamente animaba La noche de Cecilia, sino que también lo producía”.

A lo anterior, agregó que “cuando yo volví a Chile -a mediados de los 90- venía de haber trabajado en varios programas en Estados Unidos y en uno hasta nos habíamos ganado dos premios Emmy. Justamente ahí yo ya trabajaba como animadora y productora. Era un programa en donde hacía entrevistas y producción… pero hacer eso en Chile era distinto. Ser profeta en tu tierra es muy difícil. Sin embargo, finalmente lo pasé muy bien e hicimos un gran estelar”.

“Era una responsabilidad enorme, porque entendía el peso de tener que salir airosa de esa prueba y la presión era grande. Si fracasaba el proyecto de una mujer sola en televisión, se hablaría de que faltaba el hombre y cosas por el estilo, pero gracias a Dios tuvo un éxito muy grande”, sostuvo la modelo.

Asimismo, precisó que “tengo maravillosos recuerdos de ese programa. Entrevisté a varios presidentes, viajamos por Europa haciendo grandes reportajes, realizamos sketches y tuvimos bellas presentaciones musicales. De hecho, el primer capítulo lo abrí con un homenaje a Violeta Parra y Gracias a la vida, que es una de mis canciones favoritas”.

En este contexto, recordó que “entrevisté a cuatro presidentes, entre ellos a Carlos Menem, lo cual marcaría mi vida completamente, mientras que pudimos de tener de entrevistado en el estudio a Miguel Bosé, a quien había entrevistado varias veces anteriormente, por lo que había una estrecha relación. No obstante, en el programa me sorprendió y no encontró nada mejor que besarme”.

“A pesar del tiempo que ha pasado, es un espacio que no deja de ser vigente, porque yo no iba a la contingencia de los entrevistados, sino que a la esencia de ellos, a descubrir a las personas detrás de los personajes o de las figuras públicas, y desde ahí creo que hoy también puede ser un gran aporte para los televidentes”, dijo.

Finalmente, valoró el regreso de su programa, más que nada por su hijo Máximo: “Me encantaría que pudiera ver La noche de Cecilia. Yo feliz de que él vea lo que hice en mi pasado y, en especial, porque él siempre tiene mucho interés en eso”.

“Máximo siempre me pregunta cuándo voy a volver a la televisión. Por él, que volviera hoy mismo, pero yo estoy a full con todo lo que hago, a lo que ahora también sumé un programa en radio Agricultura, lo que me tiene muy feliz“, manifestó.