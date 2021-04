José Antonio Neme reconoce que sale a correr en cuarentena y sin permiso: “La gente está harta que le digan qué hacer y no le den explicación”

José Antonio Neme reconoció que sale a hacer deporte en una comuna en cuarentena y sin pedir un permiso de desplazamiento.

“Voy abogar por el deporte en este espacio”, señaló esta mañana en “Mucho Gusto” mientras conversaban y resolvían dudas sobre los permisos de la Comisaría Virtual.

En ese contexto, el periodista quiso revisar una nota de Las Últimas Noticias de este viernes, titulada “Cristofer Jarpa fue detenido por correr fuera de hora: “Me tuvieron cuatro horas en el calabozo”.

“¿Sabes por qué lo digo? Porque yo corro fuera de hora, me expongo a me detengan 4 horas en un calabozo“, criticó.

“Yo lo reconozco acá, soy una persona franca. No puedo utilizar la franja de la mañana porque evidentemente tengo que trabajar y yo no puedo dejar de hacer deporte, no voy a dejar de hacer deporte, porque a mí me sirve el deporte, también es parte de mi salud”, señaló Neme.

“Corro sin permiso, no puedo sacar un permiso. Tendría que mentir, decir que voy al farmacia, o al supermercado”, sinceró.

Eso sí, el comunicador hizo hincapié que cuando sale a practicar actividad física “hago una ruta solo, en calles pequeñas, ceca de mi casa, en un radio aceptable”.

“Yo sé que hay un discurso instalado súper correcto de que hay que cumplir, pero no hay que ser arbitrarios, hay cosas que tiene que ver con el sentido común, y la gente está harta de que le digan lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, y no le den explicación“, sentenció.