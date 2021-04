“No me equivoqué. Ha sido un buen matrimonio”: Las emotivas palabras de Karen Doggenweiler sobre su relación con Marco Enríquez-Ominami

La animadora Karen Doggenweiler fue la nueva invitada al programa “De tú a tú” de Martín Cárcamo, espacio donde abordó diversos hechos relacionados a su vida privada, sentimental y también laboral.

Pero hubo un tema en particular que llamó la atención entre sus seguidores, y fue la posibilidad que existió de convertirse en “Primera Dama”, cada vez que su esposo Marco Enríquez-Ominami se presentaba como una carta presidencial.

En este contexto, afirmó que ella podría haber sido una Primera Dama “bien distinta o atípica, como te podrás imaginar“, sostuvo.

Por otra parte, la comunicadora aseguró que haber tenido varias “dificultades” por ser esposa de Enríquez-Ominami: “Sí, por lo que te digo. Una se ve expuesta a que se digan cosas que no son verdad. Y hay tantos prejuicios. Pero creo que me ha traído más alegrías”, afirmó.

En este contexto, reveló que la pandemia ha ayudado a su relación de pareja: “Entre todo lo malo que ha traído la pandemia, la parte buena es que ha estado acá y para la Manuelita que es la más chica, ha sido fantástico. Hemos podido hacer vida en familia, muchas cosas que no podíamos hacer. Ha sido intenso pero nos hemos llevado bien. Me ha caído bien (…) No me equivoqué. Ha sido un buen matrimonio y súper atípico también porque Marco, no sé si pensaban que él se pudiera casar así, como tan clásica, con todos los ritos. Pero finalmente, resultó que era bueno para estos ritos”, dijo finalmente.