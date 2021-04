“Pasé los peores 10 días de mi vida”: El crudo relato de Michael Roldán tras contagiarse con Covid-19

El periodista Michael Roldán entregó detalles sobre su contagio por Covid-19 a través de Instagram, donde emitió un crudo relato sobre los síntomas que tuvo.

Cabe recordar que el comunicador se contagió luego de un brote de coronavirus generado en La Red, donde varios funcionarios dieron positivo a la enfermedad, incluida también la comunicadora Natalia Mandiola.

“Volví (a redes sociales). Después de 16 días de síntomas puedo decir que ya no hay Covid por acá. Y sí, me contagié, todos sabemos que, a pesar de cuidarnos, nos puede pasar. Y me pasó. Y si bien, gracias a Dios, no necesité ayuda de oxígeno ni ser hospitalizado”.

“Les puedo decir que pasé los peores 10 días de mi vida, 10 días en que la fiebre no desaparecía, 10 días en que los dolores físicos se mezclaban con los emocionales; la angustia de no saber cómo se comenzaría al siguiente día, el nerviosismo de que los síntomas persistían y pensar lo peor. (el no tener gusto ni olfato era el menor detalle para lo mal que me sentía)“, afirmó.

En este sentido, confesó que “lo pasé pésimo, tuve miedo y mucho. Pero acá estoy, sonriendo, porque a pesar de que nadie puede decir le gané al Covid, hoy me siento bien y eso es un lujo que no sentía hace mucho rato. También sonrío porque observé, una vez más, lo privilegiado que soy en la vida“, fueron parte de sus declaraciones.

Revisa la publicación acá: