“Así con la hipocresía”: Internautas en picada contra Denise Rosenthal tras voto negativo a bailarina en Got Talent Chile

Una nueva polémica en Got Talent Chile tiene a Denise Rosenthal en la palestra, luego de que diera el voto negativo a una participante de “twerking”, baile popular que deriva del reggaetón, y que la cantante ha usado tanto en videos como presentaciones.

Por eso su decisión tomó por sorpresa tanto a la participante, María José Ponce, como a los internautas. Ponce, con sus más de 34 mil seguidores, bailarina y profesora de baile, subió el video completo a su cuenta de Instagram, donde se dio a conocer el comentario de Rosenthal.

“Creo que este no es el escenario para bailar twerk, creo que no puede volver a sorprender. Si bien es un paso específico no creo que se puede hacer mucho más. Mi voto es no”, dijo la cantante.

La bailarina, en tanto, se desahogó por Instagram: “Bueno ya que no mostraron nada jaja aquí esta completa mi presentación y la opinión del jurado. Espero lo disfruten💗”.

“Quiero aclarar que yo no me inscribí al programa, a mi me invitaron a participar y accedí a presentarme. Si este no es un escenario para mí como dice el jurado para que me llaman ?“, dijo encendiendo la polémica.

Sus seguidores no se quedaron conformes y además de alabar su presentación criticaron ácidamente a Denise Rosenthal por su comentario.

“La Denise según ella acepta todas las culturas en got talent, y ahora dice que no? Cuando ella baila twerk en sus videos y escenarios ! 🙄🙄🙄🙄 osea solo ella puede televisar el baile , bastaaaa” (sic), le comentaron.

“Tremenda perfomance! ❤️🔥👏 Merecías pasar!… una lastima la hipocresía de algunos… 👎🏻”, “Solo yo estoy impactada cuando la Denise utiliza el twerk para sus canciones y luego dice que no puede sorprender más ? 😂”, “La tele no merece a la queen shake shake”, “Este programa realmente cada día se cae más”, “Yo esperando el “si” de la Denise🤡🤡”, “@deniserosenthal no se puede creer tu voto , se tenía que decir y se dijo 🔥”, “@deniserosenthal la envidia se te notaba desde el palco “, agregaron.

Revisa el video: