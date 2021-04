“Me cuesta articular, me cuesta verte acá…”: Rodrigo Sepúlveda casi se quiebra al entrevistar a madre de Tomás Bravo

El periodista Rodrigo Sepúlveda vivió un difícil momento esta mañana cuando en un despacho en vivo conversó con Estefanía Gutiérrez, la madre de Tomás Bravo, el niño de 3 años que fue encontrado muerto el 26 de febrero en la Región de Biobío.

“Estefanía decirte que a mí esto me tiene muy triste, me tiene apenado y me tiene con rabia porque nuestra justicia no ha sido capaz. Desde el primer día que esto ha sido un show, ha sido una falta de respeto, una falta de humanidad hacia ustedes que es lo que más me duele”, dijo el comunicador.

La madre de Tomás hizo sus descargos por las constantes negligencias que ha tenido la investigación y la filtración de la causa de muerte del menor.

“Estefanía, con tres años de vida. O sea, Tomás tenía tres años de vida. La crueldad que se hizo es incomprensible, es inentendible. Yo no te quiero obligar a conversar conmigo. (…) Un niño de tres años qué mal le hace a alguien. Uno ve las fotos, las imágenes, te juro que da una rabia“, siguió el periodista.

Gutiérrez siguió con su relato y explicó la relación que tenía con su hijo, generando que Rodrigo Sepúlveda estuviera a punto de quebrarse.

“Uf. Ay. Estefanía, a mi me cuesta articular, me cuesta verte acá con esta situación. Pablo (Abarza), voy a ir contigo, déjame hacer un paréntesis para liberar a Estefanía y a mí que también me cuesta y te paso a ti la posibilidad de informar un poco”, le pidió al reportero que estaba en el lugar.

Luego de unos minutos, Sepúlveda logró retomar y terminar la entrevista.