Animador “Kiwi” se manifestó tras no se beneficiario del Bono Clase Media: “No tengo ingresos estables”

Las postulaciones al Bono Clase Media ha recibido una serie de críticas por parte de la población, debido a que muchas personas han sido rechazadas por el sistema.

Uno de estos es el reconocido animador de televisión Arturo Walden, mejor conocido como “El Kiwi“, quien a través de Instagram se refirió a su compleja situación económica y el polémico bono.

“Bono clase media rechazado. Soy clase media. Soy independiente. Doy boletas y hace más de un año que no tengo ingresos estables porque no he podido trabajar en mi profesión. ¡Qué rabia!”, manifestó en la plataforma digital.

Junto a su relato enseñó una fotografía en donde se aprecia su nombre y el mensaje en donde se rechaza su solicitud.

Cabe recordar que a inicios de la pandemia el “Kiwi” se reinventó, emprendiendo con un negocio de tortas a domicilio, las cuales son repartidas por el propio animador.

Aquí puedes revisar su publicación: