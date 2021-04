“Estoy muy triste porque dijo que iba a ser yo”: Mario Velasco se lamenta sobre posibilidad de haber reemplazado a Kike Morandé

El animador Mario Velasco se sinceró en una nueva emisión del programa “Zona de Estrellas”, espacio donde aseguró que Kike Morandé lo había nombrado como su reemplazo en “Mi Barrio”, actual espacio que se emite en Mega.

“Quiero decirles que estoy muy triste porque siempre que le preguntaron a Kike Morandé quién iba a ser su reemplazo en Morandé con Compañía, dijo que iba a ser yo”, sostuvo durante el programa, según consignó Glamorama.

En este contexto, aseguró que “después de todo este tiempo me doy cuenta que fueron solo falacias, solo falacias…”, dijo Velasco.

Tras esto, Vasco Moulian comentó lo siguiente: “Profundicemos un poquito. Me gustaría hacerte una pregunta. Perdone que le tome la palabra. ¿Eso se lo dijo en la hípica, en un momento especial?”, consultó.

“A propósito, estoy muy contento porque mi yegua con Arturo Vidal llegó cuarta en su debut, lo que es bien positivo en términos hípicos. Eso compartimos con Kike Morandé, el gusto por la hípica. Él es director del Club Hípico, criador de caballos de carrera. Más allá de eso, amigo de mi papá”, fue la respuesta de Mario, añadiendo que “(Kike) me lo dijo en los dos aspectos: públicamente y privadamente. Sí”.

“Si hay registro se lo podemos cobrar entonces, cobrar la palabra”, sostuvo Cecilia Gutiérrez, tras lo cual el animador indicó que “pero si ya cagué. ¿Qué voy a hacer? Si ya se extinguió el Morandé con Compañía. Muy tarde. Le cambió el nombre, dejaron a Fernandito Godoy, que es lo más crack que existe, pero qué vamos a hacer”, se lamentó.

Asimismo, precisó que la conversación que tuvo con Morandé “no fue hace mucho, debe haber sido hace unos tres años. Yo ya estaba en Zona Latina”.

“Se lo preguntaron y el Kike no es mucho de dar entrevistas. Lo hace siempre en contextos que son súper cuidados y donde él elige muy bien a quién darle las entrevistas y a quién no. Ha sido algo que lo ha hecho durante toda su carrera en televisión”, afirmó Velasco, añadiendo que “no me acuerdo en qué contexto fue, pero para todos los periodistas era interesante preguntarle quién creía él, más allá de la determinación que tomara Mega en conjunto con Kike 21“, afirmó.

“Y fuera de bromas, porque uno tiraría la talla, ¿pero te sentiste un poco?, ¿sentiste que te podían haber llamado?”, preguntó Moulian, tras lo cual Mario reveló que “no. Al final fue variando mucho el rol del conductor en Morandé con Compañía. El Kike iba a ver un espectáculo que tenía que ver con El Muro y a cagarse de la risa. Y espectacular porque finalmente él fue siempre la cara de su programa y tenía una doble función, que era la producción ejecutiva y la conducción del espacio“.

“Era un rostro muy creíble para todas las marcas que entraban, porque era el Kike el que estaba liderando el proyecto. Entender eso como una cuestión comercial”, sostuvo. “Pena en el sentido que se hubiese dado. A lo mejor me hubiese dado más pena si hubiese seguido Morandé con Compañía”, complementó.

“Y si te soy sincero, si hubiese estado en los pantalones de hacer toda esta transmisión, considero que Fernando Godoy, con lo talentoso que es, pudiendo ocuparlo en el mismo humor, donde lo más comentado del primer capítulo fue la imitación a (Enrique) Paris. Con ese tipo de herramientas, que no las tengo, y siendo un actor del canal que es Mega, también aprovecharlo (a Godoy) en el sentido de que no es un contrato nuevo”, añadió.

Finalmente aseveró que a “Kike lo conozco desde muy chico. Lo admiro mucho por un montón de cosas más allá de la televisión y considero que para mí es un honor que él, en lo más relajado de una entrevista, que le hayan preguntado, y si ese escenario se hubiese dado, el que se haya acordado de mi es espectacular. Puros agradecimientos. Cada vez que he ido me han tratado la raja”, cerró.