Farkas ayudó a madre que no despertó a su pequeño hijo para ir a clases por conmovedora causa 

Este fin de semana un conmovedor mensaje fue viralizado en redes sociales. En el escrito una angustiada madre le explicaba a la profesora de su hijo que el pequeño no asistirían a sus clases virtuales ya que no tenía alimento para darle desayuno, situación por la cual prefería despertarlo más tarde de lo habitual.

“Hola, buenos días tía, (el niño) no se podrá conectar por algo personal, me da pena contarle, pero le voy a decir para que no piense que faltó por flojo hoy. No tengo pancito para que tome desayuno y para el almuerzo tengo para hacer un arroz no más, solito, así que para que no pase hambre no lo quiero despertar temprano”, escribió la apoderada a la maestra por medio de Whatsapp.

La situación generó la reacción de la profesora, quien conmovida y con rabia compartió el escrito —protegiendo la identidad de la progenitora y del menor— para visibilizar la compleja situación económica que enfrentas muchas familias producto de la actual pandemia.

El mensaje llegó a muchas personas que tenían deseos de ayudar, una de ellas fue nada menos el empresario chileno Leonardo Farkas, quien decidió donar un millón de pesos para la familia.

“Seguidores me hacen llegar este mensaje. Por favor, busquen y díganle a esa madre que no tiene dinero para darle de comer a su hijo y llevarlo al colegio, dónde le deposito un millón para que siga luchando por su familia. Cuando Chile se une somos indestructibles”, expresó Farkas en su cuenta de Twitter.

Seguidores me hacen llegar este mensaje. Por favor, busquen y díganle a esa madre que no tiene dinero para darle de comer a su hijo y llevarlo al colegio, dónde le deposito un millón para que siga luchando por su familia.

Cuando Chile se une somos indestructibles.

Leonardo Farkas pic.twitter.com/K1Tb3SbaoK — leonardofarkas (@leonardofarkas) April 18, 2021

La mujer que escribió el mensaje fue María Pilar Núñez de 29 años. Vive en Rancagua junto a su marido —quien es gasfíter— y sus hijos (de 4 y 6 años). Ambos padre se encuentran cesantes a raíz de la pandemia, situación que ha complicado de sobremanera la economía familiar.

“Fue emocionante, era como un milagro, que no esperé de nadie, yo no pedía nada. Mucha gente ayudó y le agradezco mucho”, señaló la mujer sobre la ayuda en conversación con CHV Noticias.

A la donación realizada por Farkas se sumó la de otras personas que quisieron contribuir en la causa, generando un depósito de más de dos millones de pesos en la cuenta de la familia.

Por otra parte, la Municipalidad de Rancagua se comprometió con ayudarlos por tres meses con el pago del arriendo y mercadería. Además, gestionarán un permiso de trabajo para que el padre pueda realizar reparaciones de forma particular.