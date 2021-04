“Hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje…”: La adorable postal de Sergio Chamy en el avión con rumbo hacia Los Ángeles para representar a Chile en los Premios Oscar

Desde que se estrenó en el país el documental “El Agente Topo” -dirigido por Maite Alberdi- se ha vuelto en todo un éxito y ha sido ampliamente aplaudido tanto a nivel nacional como internacional.

De hecho, ha sido tanto el furor por la trama de esta producción, que incluso llegó hasta los Premios Oscar, donde fue nominada en la categoría de ” Mejor Documental y Mejor Película Internacional”.

Es en este contexto, y en la previa de la realización de este importante evento (próximo domingo), que el protagonista de este documental, Sergio Chamy Rodríguez, viajó hasta la ciudad de Los Ángeles para representar a Chile en los premios.

Así lo dejó ver en sus redes sociales, donde compartió una emotiva publicación: “Hola.. ¿cómo están? Les cuento que me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di. No me decidía pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores“, comenzó indicando.

“Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida…y me di cuenta que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba. Hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje y voy a Los Ángeles, a representar al Agente Topo en los premios Oscar“, añadió.

Finalmente aseguró que “quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada. Y a los que no lo creen, para motivarlos!“, finalizó.

Revisa la publicación acá: