“Habían personas que tenían que defender mi sexualidad”: La revelación de Ignacio Gutiérrez sobre la discriminación que sufrió en la TV

El animador Ignacio Gutiérrez fue el nuevo invitado al programa “De tú a tú”, espacio conducido por Martín Cárcamo en Canal 13.

Durante el capítulo, el comunicador abordó su relación homosexual y la discriminación que ha experimentado en varios ámbitos de su vida.

El animador reveló que dentro de la televisión aún hay una discriminación solapada hacia los gays. “Hasta hace un tiempo, habían personas que tenían que defender mi sexualidad. Me lo contaron. En directorios, en reuniones. Decían ‘Sí, Nacho lo hace muy bien, pero es gay’. Hay gente que tiene ese chip discriminador, no solo en medio de comunicación, sino que, en empresas importantes, no debieran estar en esos cargos porque chorrean para abajo“, afirmó.

“Quiero que eso deje de ser tema como también otras cosas, como en el caso de las mujeres“, dijo el animador durante el programa.

Asimismo, abordó el juicio pendiente que mantiene con CHV. “El juicio por discriminación está absolutamente terminado, por un fallo unánime en la Corte Suprema. Luego, hubo otro juicio porque cuando yo demandé al canal me quedé sin sueldo por muchos meses. No podía trabajar y no podía recibir sueldo. Eso también se ganó de manera unánime. Y hoy hay una demanda por daño moral que también está acreditada en la Corte Suprema. Lo que pasó con CHV me convirtió en alguien desconfiado. Y eso no me gusta. Y no he podido recuperar esa confianza con la que transitaba antes. No he podido”, contó finalmente.