Melina Figueroa enseñó los cambios en su cuerpo tras dar a luz por segunda vez: “Debemos aprender a juzgar menos”

La influencer trasandina Melina Figueroa recientemente se refirió a cómo ha cambiado su vida con sus hijos Ian y Jaz Luna, luego de que a través de Instagram compartiera con sus seguidores cómo ha sido el pos-parto de su segundo embarazo.

Junto a un video añadió un extenso texto, luego de que pasaron ocho meses de haberse convertido en madre de su segundo bebé, enseñando los cambios que ha experimentado su cuerpo.

“Estaba pensando si compartir o no mi proceso Post- Parto Nº2, como siempre llego a la conclusión de que como mujeres deberíamos juzgarnos menos y motivarnos más“, inició en la publicación.

Luego continuó: “Este es mi cuerpo, lo acepto y amo en todas sus etapas y procesos, 1 semanas post-parto, 4 meses- post parto y 8 meses- post parto. No podemos desvalorizar a la mamá que se cuida siendo mamá, durante y después de parir”.

Tras esto prosiguió con la idea: “No podemos desvalorizar a la mamá que ama y disfruta hacer ejercicio, aún estando cansada y aún siendo lo ultimo que puede hacer en el día después de pasar 24/7 con sus hijos, tampoco podemos desvalorizar a la mamá que no le gusta hacer ejercicio”.

Finalmente compartió un mensaje de amor propio, en donde invitó a que aprendamos a “juzgar menos, abrazarnos más como mujeres, y resaltar todo lo bueno y positivo de la otra. Por favor, no nos critiquemos entre nosotras, NO a la envidia, NO a la negatividad. Si quieren ver un cambio propio, empiecen por ustedes mismas, motivense con el crecimiento de otro, no lo usen para echarse a menos, usenlo para lograr todo lo que anhelan“.

Aquí puedes revisar la publicación: