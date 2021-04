“A mí me gustó de toda la vida”: Álvaro Escobar contó detalles acerca de su desconocida historia de amor con Amparo Noguera

En una nueva emisión del programa “De tú a tú”, conducido por el animador Martín Cárcamo, estuvo invitado el actor nacional Álvaro Escobar, quien abordó diversos aspectos de su vida privada.

Pero sin duda el tema que más llamó la atención fue el de su vida sentimental, cuando contó inéditos detalles de su pololeo con la destacada actriz nacional Amparo Noguera.

Todo partió cuando el actor relató cómo ha sido su carrera de actor, la cual confiesa que comenzó luego de salir de un examen de Derecho Comercial, cuando se inscribió en la Escuela de Teatro de Fernando González y continuó estudiando ambas profesiones.

En tanto, sobre su llegada a la televisión revela que fue más complicado. Según explicó, el día de su examen de teatro en el público se encontraba “Pancho” Reyes, quien era amigo de él porque conocía la compañía en que trabajaba el actor, detallando que ese día también estaba una actriz que era su amor platónico: Amparo Noguera, con quien después comenzó una relación sentimental.

“A mí me gustó de toda la vida, de hecho, cuando yo era estudiante veía sus obras de teatro y era un sueño“, confesó Escobar, añadiendo que duraron alrededor de dos años. No obstante, afirmó que a pesar de que vivieron juntos el sueño no perduró. “Yo creo que lo que siempre pasa es que dura más de lo que debería haber durado, uno va estirando. Siempre hubo dos, tres, cuatro vueltas de más”, aseguró.

Por otro lado, afirmó que la relación fue parte de lo que motivó su llegada a la televisión, ya que necesitaba aportar con dinero para el hogar. “Ella ya era una profesional, vivíamos juntos, yo ya había estudiado una carrera, egresé y estaba estudiando una segunda“, rememoró.

En esta misma línea, Álvaro aseguró que se sintió angustiado, puesto que sentía presión por comenzar a desarrollar una carrera, la cual se había visto atrasada por sus constantes estudios.

Fue en esa época que lo llamaron para participar en su primera teleserie, “Ámame”, en la cual le pagaban por cada capítulo que grababa, según recordó el actor en el programa.