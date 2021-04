Actriz Daniela Nicolás reveló sus planes en caso de ganar el Miss Universo

La actriz y modelo participante del Miss Universo 2021, Daniela Nicolás, recientemente conversó con Cristián de la Fuente en “Velvet al desayuno”, en donde la joven entregó detalles del concurso de belleza.

En este sentido la joven narró cómo ha sido su preparación para este certamen, oportunidad en donde además reveló qué le gustaría hacer en caso de que ganara o perdiera el concurso.

“Es mejor tener amigos que plata, esa es la definición de lo que ha sido para mí el Miss Chile“, partió señalando la joven en la entrevista.

Tras esto, agregó: “Por ejemplo, amigos que sus papás tienen empresas me han apoyado financieramente, uno de mis mejores amigos es fotógrafo y todas las fotos me las ha hecho gratis, lo mismo con dos amigos maquilladores, todo gratis para apoyarme en el Miss Universo“.

En esta línea se refirió a los motivos por los cuales está participando, ya que el concurso no es lo mismo de hace años.

“Acá en Chile se ha perdido todo el tema concurso, se sigue pensando que el concurso es belleza y que es sólo la mujer del metro noventa, con los oblicuos marcados, cuerpo perfecto. Y si bien, antiguamente era así, ya no lo es; ahora Miss Universo se enfoca a la mujer que no tiene que ser físicamente perfecta, ahora es una mujer que tenga algo que decir, que sea líder, que tenga su propia opinión“, afirmó la actriz.

Finalmente se refirió ante un escenario si gana o pierde, en donde señaló cuáles serían sus planos.

“Si gano me tendría que ir a vivir a Nueva York, y si no gano, que es muy poco probable (ríe), igual me gustaría irme a vivir afuera“, afirmó.

Por último reveló: “Me encantaría trabajar en un canal como TV Azteca, TV Mundo, me encantaría irme a México, Colombia, viviría feliz en Miami“.