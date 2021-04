“Nadie esperaba el éxito de la primera temporada”: Diego Boneta revela inéditos detalles sobre el estreno de “Luis Miguel, la serie”

El pasado domingo 18 de abril se estrenó la segunda temporada de “Luis Miguel: La serie” en Netflix, producción que se transformó en lo más visto al poco tiempo de ser estrenada.

La trama está basada en la historia de vida del reconocido cantante, la cual es interpretada por el destacado actor mexicano Diego Boneta, quien conversó en exclusiva con Radio Agricultura sobre el lanzamiento de esta nueva temporada.

En específico, el intérprete abordó el éxito que han generado las canciones del “Sol de México” tras el impacto que tuvo la serie a nivel mundial. Consultado respecto a si esta temporada atraerá a un público más joven a escuchar los temas del artista, Boneta expresó que “yo espero que sí, de hecho, Aries -que es mi disco preferido de Luis Miguel- es un disco que sale en la segunda temporada, y aunque también hay boleros y todo, el pop es algo que está súper presente y yo espero que el público más joven también pueda responder de la misma manera que respondió en la primera temporada“, afirmó.

“Hasta con las que son boleros y rancheras y tal, porque la música de Luis Miguel es buenísima y él como cantante es un virtuoso total, y a raíz del éxito que tuvo el soundtrack y las canciones de la primera temporada, le pusimos aún más énfasis en esta segunda temporada“, agregó el actor mexicano.

Asimismo, reveló que “la primera fue como un experimento en muchos sentidos, no sabíamos que le iba a ir tan bien, nadie esperaba el éxito de la primera temporada, y en esta segunda temporada nos enfocamos mucho en recalcar más lo que funcionó y poder solucionar igual lo que no funcionó tanto, y la música definitivamente es uno de esos puntos”.

Diego Boneta también destacó un hecho sumamente relevante de la serie. Según explicó, el productor del soundtrack de Luis Miguel es el mismo quien dirigió las tomas de la exitosa serie de Netflix.

“Algo muy especial de esta temporada, para mí en lo personal, es que Kiko Cibrián, que es el productor del soundtrack, es el productor y compositor original de muchas de las tomas de Luis Miguel de esta segunda temporada que ahora Kiko tuvo que reproducir, porque no usamos maquetas ni nada, todo lo que oyes tú que es del soundtrack fue regrabado exclusivamente para la serie, entonces que el mismo productor de los temas originales esté produciendo estos también se me hace padrísimo“, valoró Boneta.

Otro destacado actor de la serie que conversó con Radio Agricultura fue César Bordón, quien interpretó Hugo López, el mánager de Luis Miguel en la vida real.

El intérprete argentino comentó qué tan cercano fue su personaje al mánager del “Sol de México” en la realidad. Sobre esto, Bordón explicó que “cuando un actor tiene en la información sobre un personaje que ha sido un personaje real, pero no existe en lo cotidiano, la aproximación siempre viene por los ‘vientos’ que el personaje ha podido dejar, es decir, si tú sabes que es un tipo cálido, yo compongo un cálido desde César Bordón cálido; si yo considero que es agresivo, compongo un César Bordón agresivo, y así por eso siempre es tan valioso que el actor tenga vivencias para recrearlas, ya sea en un personaje o en una serie”, puntualizó.

Junto a esto, recalcó que “curiosamente ha sucedido con el personaje que las personas que han conocido a Hugo López ven una calidez similar y que al contrario de mis peores fantasías, que pensaba que aquellos que sí habían conocido a Hugo López me hubiesen dicho que no es de esa manera, me dijeron es ‘es sumamente parecido"”.

En este contexto, aseguró que “yo no tuve unos datos muy fieles como para tomar esa forma en que Hugo López era, así que creo que lo he compuesto un poco con estos ‘colores’ que te decía, y fundamentalmente basado en la idea de que una ficción lo que está haciendo es contando una cinscuntancia, y la circunstancia es que si en este caso Luis Miguel está triste y este otro personaje lo consuela, si encontramos nosotros la humanidad de ese vínculo, la lógica de esa relación, la sensibilidad de poner en esa situación dos personas, creo que por ese lado es que lo fuimos logrando”, relató finalmente César Bordón.