El tenso momento que vivió Simón Oliveros con Carabineros en medio de despacho: “No me voy a mover de acá”

Durante hoy en “Mucho Gusto” el periodista Simón Oliveros se trasladó hasta la autopista Vespucio Sur en Quilín, en donde había un taco por un control sanitario, el cual tenía a los conductores esperando por más de una hora.

En este sentido el periodista conversó con algunos conductores, quienes expresaron su molestia. No obstante, su trabajo se vio interrumpido por Carabineros.

“Me están apurando los carabineros“, expresó el chofe, situación que Oliveros se tomó con humor, los oficiales del lugar le señalaron que debía irse del lugar.

“Estoy afirmado como una garrapata, dele no más (…) Ya me bajo“, sostuvo Oliveros, que luego expresó su molestia ante el acto policial. “Ya pero no me toque tan fuerte, tranquilo“, añadió.

Tras esto sostuvo: “Ando con escolta, oiga oficial, estamos haciendo nuestro trabajo igual que usted, ¿para qué? No es necesario”

Si bien el camarógrafo se movió de la autopista, Simón se quedó al medio para seguir hablando con los conductores.

Finalmente expresó: “Tenemos un deber constitucional de informar (…) No me voy a mover de acá, yo estoy haciendo mi trabajo. Nos dicen que no hagamos taco. El taco no lo hacemos nosotros, pero bueno“