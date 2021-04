Luis Gnecco respondió a críticas sobre su rol en “Got Talent Chile”: “Gente que no sabe escribir, ignorante”

Durante la última semana el actor Luis Gnecco se ha encontrado en la palestra debido a su participación en el programa de talentos “Got Talent Chile”, así como por su militancia en la campaña del candidato presidencia de Evópoli Ignacio Briones.

Recordemos que hace unas semanas se viralizó un registro en donde el actor rechazó al Centro Cultural y Artístico China Chile tras su presentación, enfrascándose en una discusión con su colega Denise Rosenthal.

Ahora, en conversación con el portal Fotech, se refirió a estos temas, en especial a la reacción que ha tenido la gente sobre sus comentarios.

En este sentido Gnecco explicó: “No tengo Twitter, me salí cuando vi que mucha gente lo ocupa como una cloaca de descarga. Solo manejo mi Instagram con los comentarios bloqueados, salvo los de mis amigos”.

Tras esto añadió: “Asumo que soy un provocador y no tengo problemas frente a las reacciones, siempre que sean con respeto“.

Sobre las duras críticas y ataques, señaló que “ahora estamos en un país donde la discusión pública se ha tornado odiosa, descalificadora, ignorante“.

En este sentido expresó que no le presta mucha atención a estas críticas, ya que provienen de “gente que no sabe escribir, que habla a garabatos, con ignorancia, ferocidad y animadversión”.

Finalmente sostuvo que no tolera que involucren a su familia: “Llegaron a mi hija, y ahí sí que no lo permito. No lo vivo como ofensa personal, pero sí como una gran decepción. No queda más que reírse, hay que ponerle humor”.