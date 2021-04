¡Se quebró por completo! José Antonio Neme se conmueve con historia de vecino que perdió a sus dos hijos por Covid-19

El periodista José Antonio Neme se quebró en plena transmisión del matinal “Mucho Gusto” de Mega, luego de que abordaran la historia de un vecino de la comuna de La Pintana, quien reveló la compleja situación por la que está pasando.

Los animadores del programa entrevistaron a Mario Varela, un vecino de la comuna mencionada, quien afirmó que perdió a sus dos hijos producto del Covid-19, quienes fallecieron en el año 2020. El hombre aseguró que producto de esto, mantiene una deuda con el cementerio, la que asciende a más de 7 millones de pesos.

“Me encalillé. Resulta que mi jubilación son de $240 mil, el Gobierno me ha ayudado con el IFE, pero no me alcanza ni para comprar el gas, la luz, el agua, medicamentos. La municipalidad se ha portado super bien conmigo (…) yo necesito esa platita del 10% para poder comprar mercadería”, sostuvo el sujeto, solicitando el tercer retiro de fondos previsionales.

Junto a esto, comentó que el hecho de ver morir a 2 de sus 5 hijos cambió su vida “para siempre”: “Mi vida cambió y a todos, al 100%, estoy con una depresión (…) pero gracias a Dios he intentado salir a flote con mi familia”, dijo el entrevistado.

“Yo tenía un almacencito que me dio la patente la municipalidad. Tuve que cerrarlo, perdí todos los ánimos, todas las ganas cuando mis hijos murieron. Cuando reabrí me robaron todo, eso está pasando ahora en el país“, complementó.

Finalmente, hizo un desesperado llamado al Presidente Sebastián Piñera: “Por favor, ayuda a la gente pobre. Lo necesita, por favor, señor Presidente, se lo pide un chileno de corazón, ayuda a los pobres, Presidente”, dijo.

Y mientras hablaba, el periodista José Antonio Neme se mostró sumamente afectado con su relato, sin poder decir una sola palabra.

