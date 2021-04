“Si hay una persona condenada, es su padre”: Neme y Lavín Jr. tienen fuerte encontrón tras emplazamiento del diputado al periodista

Este miércoles el matinal “Mucho Gusto” exhibió un reportaje sobre los excesos en horas extras pagadas a funcionarios en la Municipalidad de Maipú, al cual la alcaldesa Cathy Barriga no se quiso referir directamente.

Aunque la autoridad comunal sí respondió a través de una historia de Instagram, hoy fue su esposo, el diputado Joaquín Lavín, el que llamó al programa de Mega para defenderla.

Pero antes de dar explicaciones y acusar al programa de injurias y calumnias, emplazó a José Antonio Neme, produciéndose un fuerte encontrón entre ambos.

“Primero si hablan de Maipú, especialmente tú, hay que aclarar que hay conflictos de interés“, partió diciendo el parlamentario de la UDI.

“Si hablamos de corrupción, si hay una persona que fue condenada por fraude al fisco en este municipio es su padre que fue concejal de Maipú en la gestión anterior”, apuntó.

Neme contra Lavin Jr. Diputado le enrostra que su padre fue corrupto durante sus tiempos de concejal en Maipú, señalándole, por el reportaje que revela irregularidades de Cathy Barriga, en el panel hay "conflictos de interés". pic.twitter.com/9nPWiHk74d — 🦕 (@gaeongaie) April 22, 2021

La respuesta de Neme

Al periodista, obviamente, no le gusto este emplazamiento, por lo que se mostró molesto y elevó la voz.

“¿Fui yo condenado a corrupción? No. ¿Fui yo funcionario del muncipio? ¿He sido servidor público o he postulado un cargo de elección popular? Porque yo puedo responder por mí y por mi trabajo, no puedo responder por terceras personas, ni por mi padre ni por mi madre”, le contestó.

“Si usted se refiere a que mi padre fue condenado por corrupción, se lo digo abiertamente: sí, fue condenado por corrupción. Lo digo con las honestidad y franqueza que me responsabiliza”, replicó.

“Cuando usted me emplazar a mí, empláceme por una responsabilidad personal, y no por la responsabilidad de mi padre, porque no tengo nada que ver con él en términos penales“, agregó.

Por último, periodista subrayó: “Yo puedo empatizar con él, puedo tener una relación con él, como usted tiene con su mujer que tiene harto que explicar por las platas de Maipú. Mejor utilice el tiempo que le tamos dando para hablar lo que ha hecho la alcaldesa en en el municipio”.