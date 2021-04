¿Aparecerá en Netflix? Las llamativas y curiosas publicaciones de Luis Jara en Instagram

El cantante Luis Jara recientemente compartió una serie de publicaciones en Instagram que generaron bastante confusión en las redes sociales.

Esto, luego de que el también animador señalara que tiene una gran sorpresa y se encuentra ansioso por revelarlo, aunque aún no puede.

“Es algo que me tiene completamente desesperado. Es una especie de bomba noticiosa. No es nada malo. Es algo bueno, pero no lo puedo contar“, sostuvo en una de las publicaciones.

Un día más tarde de esta publicación compartió una nueva postal en donde se ve al cantante posando, en un estilo muy similar al de Diego Boneta para la serie de “Luis Miguel”.

Junto a esta señaló que hay que esperar para el 26 de abril, en donde entregaría más información sobre esta noticia.

Aquí puedes ver sus publicaciones:

