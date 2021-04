Gissella Gallardo entregó detalles de la trombosis que sufrió: “Tengo una parte del pulmón muerta”

Hace unos días Gissella Gallardo reveló sufrir una trombosis pulmonar, por lo que debió tratarse en una clínica.

Ahora la comunicadora entregó detalles de esta situación, señalando cómo inició esta situación.

“Empecé con un dolor de espalda que pensé que era muscular. Llegué a mi casita como las 6 de la tarde y seguía con este dolor que cada vez se hacía más fuerte y me puse guatero. Me tomé paracetamol y no se me pasaba. Mauricio fue a trabajar y cuando volvió nos quedamos conversando y nos dormimos como las 1 y media de la mañana. Con dolor pero soportable”, partió comentando la esposa de Mauricio Isla.

Luego añadió: “Como a las 2 me levanto a hacer pipí y ya no me pude acostar más. Un dolor terrible, insoportable. Unas puntadas abajo de las pechugas, costillas. No tenía idea qué me estaba pasando. Y a las 4:30 no di más y desperté a Mauricio“.

Tras informar que se sentía mal, se trasladaron a un recinto médico, en donde inmediatamente le alertaron de la situación.

“Llegamos al doctor y el urgenciólogo me dio el diagnóstico de él. Yo le dije que no creía. Que cómo iba a tener un infarto al pulmón. Ni una posibilidad. Y me hizo los exámenes y efectivamente salía eso. Ahí me trasladaron en ambulancia a la otra clínica que estaba más preparada. Llegué y estuve todo el día en urgencia y sigo acá. Hoy se supone que me iba de alta pero no sé todavía. Aún tengo dolor y hoy más fuerte que ayer, como que todos los días baja, sube y… pero estoy bien, que es lo más importante. Estoy viva. Sólo quiero irme a mi casita”, sostuvo.

Finalmente expresó: “No tenemos idea, pero puede ser por el cigarro. Puede ser por la vacuna. Por algún coágulo que tenía en mis piernas y subió al pulmón. Puede ser por el anticonceptivo, así que ahora tengo que estar 6 meses en estudio sin anticonceptivo. Quería explicarles un poco que lo que tuve es una trombosis pulmonar que me hizo un infarto pulmonar y tengo una parte del pulmón muerta. Y esos son los dolores que me vienen”.